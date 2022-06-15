Анастасия Ракова: в Москве запустили пилотный проект по психологической поддержке пациентов с онкозаболеваниями

Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о пилотном проекте по психологической поддержке пациентов с онкозаболеваниями.

Горожанам стала доступна круглосуточная горячая линия. По телефону +7 (495) 587-00-51 можно обратиться как за экстренной консультацией, так и запланировать очную консультацию.

«Мы понимаем, как важна поддержка пациентам, которые борются с онкозаболеваниями, а также их родным. Для этого мы запускаем пилотный проект по психологическому сопровождению таких горожан. Жители могут обратиться на горячую линию, получить экстренную психологическую помощь по телефону или записаться на очные консультации, которые проходят в трех центрах онкологической помощи, - рассказала о новом сервисе психологической поддержки горожан Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра пояснила, что с онкопациентами работают опытные специалисты Московской службы психологической помощи, которые прошли специальное обучение перед стартом пилотного проекта.

Поддержка пациентов с онкозаболеваниями и их родственников теперь приобрела более системный характер. Все нуждающиеся в поддержке люди получают индивидуальную поддержку онлайн или очно.

Очную консультацию можно будет получить на базе одного из трех центров амбулаторной онкологической помощи. Специалисты службы проинформируют обратившихся за помощью на горячую линию москвичей, как это сделать.

В ходе реализации проекта проводятся опросы медперсонала для выявления «проблемных точек» при взаимодействии с пациентами и установления потребности в поддержке. Для медиков специалисты-психологи проводят тренинги по саморегуляции эмоций, релаксации и нейрофитнесу.

Для пациентов с подозрением онкологического заболевания или с подтвержденным диагнозом в Москве доступна также помощь в рамках проекта «Персональный помощник». Помощь персонального помощника предлагают всем горожанам в поликлинике при первичном направлении к врачу-онкологу. В случае согласие пациента на участие в проекте, ему предоставляют карточку с именем и телефоном специалиста по сопровождению. С персональным помощником можно связаться напрямую. Специалисту также передают информацию о подопечном. Помощник помогает подшефному пациенту на всех этапах индивидуального плана диагностики и лечения. Персональные помощники записывают пациентов на прием к врачу или обследования, напоминают о дате визита в медучреждения и отвечают на вопросы по сопровождению. Если онкодиагноз не подтвердится, сопровождение завершится.

Также в Москве работает круглосуточный телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) или 8 (495) 051 (для мобильного) и чат психологической поддержки Don’t panic. Все подробности на сайте https://msph.ru/.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Анисимова Елена Александровна, врач-онколог:

«Мы работаем с пациентами, которые проходят лечение в Центре амбулаторной онкологической помощи Боткинской больницы. В рамках московского стандарта онкологической помощи врачи-онкологи сегодня имеют все возможности для современного эффективного лечения, которое улучшает качество жизни пациентов. Психологи со своей стороны помогают им справиться с психологической нагрузкой, которая оказывает моральное давление с момента установления онкологического диагноза. А ведь правильный моральный настрой играет важную роль в процессе лечения, и мы регулярно наблюдаем это в своей работе».