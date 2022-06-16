Вице-мэр Ефимов: вакансий на рынке труда в Москве в 8-9 раз больше безработных

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Москве нет роста безработицы, ситуация на рынке труда стабильна. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, выступая на площадке ПМЭФ-2022.

- В целом мы пока не видим роста безработицы: она находится на прежнем уровне - в районе 0,5%, - сообщил Ефимов РИА Новости. - По сути, это означает, что безработицы в городе нет.

По словам заммэра, реальные цифры таковы, что число вакансий в 8-9 раз превышает число безработных. (То есть соотношение тех, кто ищет работу и реальных рабочих мест - от 1 к 8 до 1 к 9).

- Вакансий больше, чем зарегистрированных безработных, - констатировал Ефимов. - Мы можем с уверенностью сказать, что на рынке труда на сегодняшний момент у нас напряжения никакого нет. Мы видим по поступлениям налога на доходы физлиц, что ситуация стабильна, по этому налогу у нас положительная динамика относительно прошлого года.

Данные показатели говорят о том, что доходы горожан не снижаются (то есть как минимум остаются на том же уровне, что и до всех экономических всплесков последних месяцев), жители города стабильно получают свою заработную плату.

Напомним, с 15 по 18 июня в Северной столице проходит традиционный ежегодный Петербургский международный экономический форум. В нынешнем году он проводится в юбилейный, двадцать пятый раз. В ПМЭФ участвуют представители 127 стран мира и территорий. Главными темами обсуждений на форуме эксперты называют развитие параллельного импорта в России, укрепление рубля и дальнейшие перспективы российской экономики.