Ты жива еще, моя татушка: что за изображения сейчас наносят москвичи и какими рисунками закрывают свастику

Тату-мастер за работой. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

— У нас как в живописи: есть художники, а есть ремесленники. Одни делают по шаблону. Другие — люди искусства, творят! Роборука никогда не заменит живого мастера. Есть «Алиэкспресс» и «Макдоналдс», а есть люксовые вещи. Вот тату — предмет элитного происхождения, — убежден владелец тату-студии, мастер и руководитель «Всероссийской школы татуировки» Владимир Ермак.

ЧТО БЬЮТ:

Бог Тор и лапки моей кошки

Среди москвичей в моде «символизм»: рисунки в честь чего-то. Просят повторить в тату почерк родителей, несут фотографии детей, животных и отпечатки лапок питомцев. Не прошла мода на языческие руны, скандинавских и славянских богов.

— Много православных символов наносят. У этого интересные исторические корни. Во времена репрессий и гонений на церковь священнослужители в лагерях рисовали кресты, иконы на себе. Криминальный мир перенял эту идею. Заимствовал прямолинейно, поэтому в тюремных тату и появилась эта символика, — рассказывает Владимир Ермак.

Тату-мастер Владимир Ермак. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Цветные татуировки менее популярны, нежели черно-белые. Цвета теряют яркость, если не ухаживать за ними. Холстами под рисунок чаще становятся спины, ноги, предплечья — их называют «рукава». Больше хотят масштабных и заметных изображений, а не скрытых. Иначе в чем вау-эффект?

В моде утонченные надписи. Самая популярная Carpe diem — «лови момент» на латыни. Некоторые по-старинке приходят в салон с готовой картинкой из интернета, другие описывают мастеру, что хотят видеть, и тот создает эскиз.

Анималистичные рисунки в моде. Сформировался даже «пул» зверей, которых модно и не модно бить. Совушки и змеи в тренде.

Некоторые даже набивают лапки своих питомцев.

— К татуировкам больше не относятся предосудительно. Ко мне родители приводят детей-подростков или дарят на совершеннолетие тату. Считают, что пусть лучше ребенок сделает в хорошем месте под присмотром, чем набьет непонятно где.

Мотивация у людей, которые делают татуировки, та же, что и 20 лет назад: желание круто выглядеть.

Среднестатистический клиент тату-салона - человек в возрасте 24 — 40 лет, который умеет зарабатывать деньги, придерживается прогрессивных взглядов и любит радовать себя. Самой возрастной клиентке Владимира 67 лет. Говорит, всю жизнь мечтала и решилась пойти вместе с дочкой.

ЧТО СВОДЯТ:

Свастику и имена бывших возлюбленных

Часть клиентов Владимира приходят перекрывать старые татуировки. Нередки истории, когда хотят избавиться от свастики. Нацистский символ закрывают более крупным рисунком. Для этого часто выбирают медведей и волков — эти хищники нынче в интернет-моде.

— Когда в голову пришла мысль набить свастику, им было мало лет. Люди взрослеют и понимают, что носить такой знак не очень классно. То же самое и с наркоманскими символами. Приходят закрашивать имена бывших возлюбленных. Есть у меня клиент, который перекрывает уже шестое имя девушки. Я его еще на четвертой пытался отговорить, но без толку, — делится Владимир.

Совет мастера

А ВОТ ЭТОГО ЛУЧШЕ НЕ ДЕЛАТЬ

Моветон: ласточки, знак бесконечности, пионы, лев с короной, узоры трайбл — витиеватые изгибы, напоминающие водоросли, подобные делали аборигены Океании. Это все били последние десять лет, и оно наконец приелось.

— Часто люди повторяют татуировки за инфлюенсерами (лидеры мнений, звезды и блогеры — авт.). Проще сделать, как у кого-то, чем иметь свое мнение. И это плохо, потому что о таком рисунке потом жалеют, — говорит Владимир. — Слава богу, на нет сошла волна татуировок на лицах. Все, кто хотел что-то набить — набили. На мой взгляд, рисунок в таком месте — сублимация психологических расстройств. Адекватный человек такого никогда не сделает. Я их не осуждаю, но называю вещи своими именами.

Под занавес беседы, мастер замечает, что сфера тату в России пока в беспорядочном состоянии.

— У меня и моих мастеров есть медицинские книжки — из моральных соображений. Сейчас много мастеров, которые работают на дому. Там не создать стерильных условий. Осуждаю людей, которые экономят на здоровье других.

САНКЦИЙ НЕ БОЯТСЯ

Машинки точны, краски наши ярки

В индустрии сейчас те же проблемы, что и в другом бизнесе из-за санкций и валюты. Краска подорожала и ее стало меньше. Главные поставщики — США и Китай.

— Хотя есть российские бренды. Я тоже разрабатываю свою краску. У нас технологии ничуть не хуже, чем в США. К тому же есть сырье, и оно экспортируется в Европу. Наши также делают тату-машинки. Мы их называем «тачки» или «малышки». Есть как крупные производства в Москве, так и энтузиасты, которые сами собирают.

КОШЕЛЕК «КП» (руб.)

Трехчасовой сеанс мастера (этого достаточно для рядового рисунка) — 15 000

Эскиз тату 5000

Удаление тату лазером (зависит от размера) 3000 — 10 000

Указаны средние цены по Москве.

В чем опасность

«Астма, Квинке, герпес, ВИЧ…»

Врач-дерматолог Анна Яровицына рассказала о напастях, которые могут возникнуть после посещения тату-салона:

- заражение вирусами гепатита B и C, ВИЧ

- развитие аллергических реакций, например, контактного дерматита

- бронхиальная астма (краситель проникает в лимфоузлы, становится раздражителем иммунной системы)

- тяжелая аллергическая реакция, отек Квинке, анафилактический шок (никто не знает, как организм среагирует на краску)

- гнойничковые заболевания кожи, рубцы после воздействия тату-машинки

- новые бляшки в момент обострения псориаза

- вирус герпеса

- риск онкологических заболеваний (если в краске содержатся тяжелые металлы)

В утешение врач добавляет:

- Конечно, все возможно в теории. Часто с таким не сталкиваюсь в своей работе. Если в тату-салоне соблюдают всю технику безопасности, человек здоров, он может проконсультироваться с врачом — и делать на свой страх и риск.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Надо договориться: медицина или косметология»

Дмитрий Трушков, лидер движения «Противтату.рф»:

- Не выступаю против полного запрета татуировок. Все запретное наоборот притягивает. Во-первых, считаю, что татуировки должны делать осознанно, а не слепо следуя за модой. Я работал в фэшн-индустрии. Постоянно видел девочек 14-15 лет с тату. Спрашиваю: «Для чего?». Отвечают: «Пришла в парк Горького, а там у всех есть».

Во-вторых, дайте людям полную информацию о составе красок и безопасности услуги. За последние годы в самом авторитетном медицинском журнале The Lancet было 55 публикаций по теме опасности тату. Нужно, чтобы клиент подписывал соглашение, в котором был ознакомлен со всеми рисками. Крупнейший химический концерн BASF (помните аудиокассеты, на которых было это название? — авт.) много лет декларирует, что не продает свою продукцию индустрии тату. Европейское химическое агентство нашло 4000 опасных веществ, которые могут содержаться в красках для татуажа.

Мы пытались достучаться до Роспотребнадзора, чтобы провели исследование красок. Тишина! Бизнес громадный. Татуирование — преднамеренное травмирование кожи. Есть приказ Минздрава 2017 года, в котором сказано, что дермопигментация (татуирование по-научному) — медицинская услуга. Значит у салона должна быть медлицензия. С другой стороны, есть приказ Минтруда, который объявляет процедуру косметической. То есть у нас даже министерства не могут договориться, что это. Нужно урегулировать эту услугу.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Этот безумный-безумный Омск…

Ритуальщики из сибирского города предложили желающим набить тату с прахом усопших родственников. Пока услугу у них никто не заказал, но похоронщики думают, что спрос будет. Ведь на Западе подобное существует уже лет десять. Прах смешивается с краской и вводится под кожу. Визуального эффекта, кроме сомнительного морального удовлетворения, никакого. Стоит услуга от 10 тысяч рублей за рисунок 15 на 15 см.

БЫЛ СЛУЧАЙ

Можно и на штраф нарваться

Боец смешанных единоборств по прозвищу Акаб — в миру Артур Кулинский — несколько лет с переменным успехом выступал на ринге и не стеснялся носить на груди знак «волчий крюк» — такой использовали дивизии Вермахта и националистические батальоны на Украине. На спортсмена написали заявление в СК. Тот быстренько пошел в салон и под камерами свел символ, дабы избежать внимания силовиков.

Рэпер, признанный иноагентом, Алишер Моргенштерн попал под статью за пропаганду наркотиков из-за татуировки с листом конопли на руках. Его оштрафовали на 100 тысяч рублей.

В разных регионах России время от времени прокуратура рассказывает про заключенных, которых карают рублем за пропаганду нацистской символики. В криминальном мире изображение свастики трактуют еще и как символ неподчинения закону. Прокуроры во время ревизий колоний это видят, и привлекают сидельцев. Штрафы чаще всего небольшие — до 2000 рублей, но иногда суд обязывает свести нехороший символ с тела.