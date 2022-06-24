Хризантемы на клее, поломанные лилии по цене целых: Как работают цветочные магазины в Москве в условиях санкций

Наш корреспондент накануне выпускных, когда у цветочников должен быть настоящий бум продаж, устроилась работать в один из магазинчиков Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывает купишь букет в цветочном магазине, принесешь домой и только там уже понимаешь, что тебя надули. Бутоны - второй свежести, так сказать, а некоторые из них под самой головкой, где стебель надломился, тонким скотчем скреплены. А заплатил ты за эти цветы прилично. Потому что цены на хризантемы-розы кусаются. И особенно зло именно сейчас кусаются, когда санкции и подорожало примерно все. Не секрет, что большую часть того, что продавалось в российских цветочных магазинах, к нам везли из Европы, Латинской Америки и Африки.

Вот я накануне выпускных, когда у цветочников должен быть настоящий бум продаж, и устроилась работать в один из магазинчиков. Чтобы посмотреть на этот бизнес изнутри.

ЭКОНОМЯТ НА ВСЕМ

Здесь, конечно, совсем уж тесно. Маленький магазинчик на первом этаже жилого дома в Северном Чертаново. Места хватило только на холодильник для цветов и стол, на котором собираются букеты.

Хозяйке моей точки Светлане около 40 лет. Замужем, есть ребенок. Флористикой, как рассказывает, увлеклась лет десять назад, когда сидела в декрете. Начала читать что-то в интернете. Потом отучилась в школе флористики. Потом устроилась флористом в цветочный. А в начале февраля нынешнего года наконец-то решилась открыть собственный магазин. Арендовала «точку», договорилась с поставщиками.

- А еще через несколько дней весь мой бизнес-план полетел в тартарары, - вздыхает Светлана. - Сейчас у нас народ экономит на всем. Не до цветов.

Светлане нужен сменный флорист, чтобы и домашними делами успевать заниматься. Объясняет мне азы: подсохшие лепестки со стоящих в холодильнике цветов каждое утро обрываем, в воду добавляем специальную цветочную подкормку - чтоб бутоны дольше сохранялись. Несвежие веточки откладываем отдельно - пойдут в композиции.

Сбор букетов тоже наука. Самая простая техника - спиральная: когда стебли накладывают под наклоном. Правильно собранный в этой технике круглый букет сможет стоять на столе без подставки. Покупатели чаще всего хотят именно круглые букеты. Стебли перематывают не скотчем - это уже прошлый век, а специальной «черновой» лентой, она зеленая и ее почти не заметно.

СВАДЬБЫ И ВЫПУСКНЫЕ СТАЛИ СКРОМНЕЕ

Еще в мае, говорит Светлана, во время последних звонков в школах, народ готов был сметать буквально все, что было на прилавках. Поэтому после небольшого «ремонта» торговали даже некондицией и поломавшимися цветочками: хризантемы сажали на клей, цветки лилий - в капсулы (короткие цветки удлиняют пластиковыми насадками, будто они целые). Из этого всего составляли в букеты и выставляли на продажу по чуть сниженной цене.

А в июне внезапно наступило затишье. Казалось бы - лето, сезон свадеб. Да, женихи с невестами по-прежнему идут за букетами, но выбирают поскромнее, чем раньше, и оформление торжества заказываются гораздо реже. В Москве брак можно зарегистрировать даже в МФЦ, поэтому в некоторых точках даже есть стационарные красиво украшенные фотозоны. Многим этого достаточно.

25 июня в школах выпускные. Обычно родители загодя заказывают букеты. А тут - тишина. Женщина связывает это с той же экономией. На дачах расцвели пионы, ирисы, розы, а у станций метро - сезонная торговля.

Зарегистрировалась, говорит, на агрегаторах типа Flowwow (сервис связывает через приложение продавцов цветов, покупателей и курьеров). Но оказалось, что они забирают себе 30% от стоимости букета! Вот и получается: если поставить слишком высокую цену, то клиентов не будет, слишком низкую - ничего не заработаешь.

Корреспондент «КП» устроилась флористом, чтобы узнать все секреты цветочного бизнеса Фото: Иван МАКЕЕВ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Санкции больно ударили и по цветочному бизнесу.

- Цены выросли сразу в половину. Говорят, что поставки из Европы вообще прекратятся, - охает Светлана.

Чемпионом по поставкам цветов в Россию всегда была Голландия. Это мировой цветочный хаб, куда едут цветы со всего мира - хоть из Африки, хоть из Южной Америки, а потом распределяются по странам.

- Но наши основные поставщики Эквадор и Кения нашли объездные пути. Правда, работают строго при 100%-ой предоплате. Говорят, на наш рынок скоро может зайти Китай (пока из КНР завозили только тюльпаны, - Авт.).

Но, как говорится, нет худа без добра. Постепенно увеличивается доля российской продукции. Если еще в мае пионы привозили из той же Голландии, то сейчас - из Крыма и Краснодарского края, где начался сезон. В итоге цены на этот сорт упали почти в два раза. Отечественные пионы заморским по внешнему виду ничем не уступают. Чего не скажешь о розах. Подмосковные, к примеру, видно сразу: они и «ростом» пониже, и бутон у них помельче.

- Вот эти розы - из Эквадора, а те - из Подмосковья, - Светлана показывает на холодильник.

Первые стоят 250 рулей за штуку, вторые - 150. У эквадорских бутоны такие огромные, что на их фоне остальные цветы кажутся малышами. Правда, оценить эту красоту некому: за целый день, что мы проработали вместе, в магазин заглянули всего пара человек. Мне даже в чем-то стало понятно, почему в праздники цветочники задирают цены и готовы сбагрить любой неликвид - чтобы хоть как-то компенсировать свои потери в полный штиль…

- Я на днях в подмосковный питомник съезжу, - говорит Светлана. - Своими глазами посмотрю, что за цветы там предлагают. Говорят, у нас уже выращивают неплохие тюльпаны, ирисы, герберы, лилии и эустомы. А если договориться о прямых поставках, то, глядишь, и сэкономить удастся.

ДЕНЕЖКИ

«Покупатель переплачивает минимум в пять раз»

Светлана Перепелова, председатель секции «Розы и декоративные кустарники» клуба «Цветоводы Москвы»:

- Рост цен на многие цветы связан с тем, что удлинилась цепочка посредников. В Голландии выпустили постановление - срезочные растения, хвойные и луковицы попали под категорию «предметы роскоши» и оказались под запретом на поставку. Причем они будут отслеживать поставки даже через посредников. Поэтому цепочка этих посредников будет выстраиваться весьма внушительная. И каждый дает свою накрутку. Уже сейчас конечный покупатель платит раз в пять больше суммы, за которую цветок продавался изначально. Из чего складывается стоимость товара? Маржа продавца, расходы на транспортировку, накрутки посредников, цена оптовой базы, доставка до розничного магазина, расходы конкретной точки на аренду помещения, зарплата сотрудников и так далее. Да, все это в итоге оплачивает покупатель. Проблема мелкого бизнеса еще и в том, что теплицы в большинстве своем не хотят иметь с ними дела напрямую - им выгоднее продать товар оптовику, а тот уже будет перераспределять его по конкретным точкам. Так что маленьким магазинам посредников избежать невозможно.

Сбор букетов тоже наука Фото: Иван МАКЕЕВ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Лето - сезон. Но не в этом году»

Татьяна Жашкова, председатель клуба «Цветоводы Москвы»:

- Лето для продажи цветов всегда сезон. Но сейчас многие стараются покупать только действительно важные вещи. Отсюда и снижение спроса. Впрочем, нам от этого может быть даже лучше: это даст толчок развитию - не покупать что-то за границей, а вырастить у себя. Пока что импортозамещение предлагает магазинам продукт, который по качеству хуже, чем заграничный. И нам нужно еще немного поучиться, чтобы выйти на тот уровень. Но я думаю, что со временем мы справимся.

КОНКРЕТНО

Цены на цветы в Москве (за 1 шт.):

Роза 50 см - от 160 руб.

Роза 60 см - от 200 руб.

Роза 70 см - от 300 руб.

Роза 80 и 90 см - от 350 руб.

Альстромерия - от 200 руб

Ирис - от 120 руб.

Гвоздика - от 120 руб.

Хризантема - от 250 руб. (кустовая) от 350 руб. за большой цветок

Гербера - от 150 руб.

Орхидея - от 250 руб.

Пион - от 350 руб. (местные), от 600 руб. (Голландия)

Гладиолус - от 400 руб.

Гортензия - от 700 руб.

Лилия - от 550 руб.

По сравнению с зимой цены в рознице выросли на 20%.