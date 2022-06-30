До конца года в Москве достроят десять поликлиник, полностью запустят Северо-Восточную хорду и начнут готовить площадки под метро на Рублевку

В столице не останавливается адресная инвестиционная программа (АИП). Это план правительства Москвы, который определяет, какие объекты строить в городе за бюджетный счет. Инвестируя в развитие мегаполиса и комфорт жителей, Москва получает положительные экономические эффекты. Руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов подвел предварительные итоги программы за первое полугодие и поделился планами до конца 2022 года.

— Последние несколько лет идем с ежегодным ростом ввода объектов и их финансирования по этой программе. 2022-й — не исключение. Всего планируем ввести в эксплуатацию 150 объектов, общая площадь — 3,3 млн квадратных метров. На сегодня ввели уже 33 объекта, — рассказал Рафик Загрутдинов.

ДОРОГИ И МОСТЫ

Мэр Сергей Собянин поставил задачу: за 2022-2023 годы активно строить крупные автомагистрали — Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды, Южную рокаду, развязки на МКАД. Сейчас кульминация возведения этих объектов. Строительные бригады приступили к работам на сложнейших участках. Перекладывают старые инженерные сети. Часть отрезков хорд и рокады проходят по промзонам и по участкам с плотной застройкой. Места под стройку нужно освобождать и готовить.

— С начала года ввели в эксплуатацию 16,6 км дорог, четыре искусственных сооружения (путепроводы и эстакады, — Ред.) и три пешеходных перехода, — сообщил Загрутдинов. — План этого года – около 74,9 км дорог, 20 искусственных сооружений и 12 пешеходных переходов.

Среди них важные транспортные узлы: часть Кокошкинского шоссе (от Минского шоссе до поселения Кокошкино), первый пусковой комплекс транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе.

До конца года откроют участок СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе. Итогом станет дорога без светофоров, по которой можно будет с Бусиновской развязки — это со стороны Химок — доехать до Некрасовки на юго-востоке города. К концу 2023-го все хорды и рокады должны соединится в кольцо. Сроки совпадают со строительством в Подмосковье трассы в Нижний Новгород и Казань (М-12). Хорды существенно сокращают время в пути автомобилистов Московской агломерации.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Проблема старых московских больниц и поликлиник — их площади не подходят под современное оборудование. Несколько лет назад мэр принял решение: старые корпуса сносить, а на их месте в рекордные сроки строить новые — чтобы сразу отвечали техническим требованиям медицинских ноу-хау.

— Проектируем с заделом на будущее. Например, оставляет технические этажи, чтобы безболезненно поменять инженерные сети под новое медицинское оборудование, когда оно появится. В истории Москвы такого не было: только в нашем департаменте более 30 объектов одновременно в стройке. В каждом предусмотрены места под тысячи единиц медоборудования. Например, в новом корпусе МКНЦ им. Логинова предусмотрено 30 тысяч единиц такой техники, — поделился глава Департамента строительства.

До конца года завершат основные строительно-монтажные работы в десяти поликлиниках, двух скоропомощных комплексах — в них будут вертолетные площадки (в НИИ им. Склифосовского и Боткинской больнице), возведут три уникальных медицинских объекта: лечебно-диагностический комплекс Центра имени Логинова, инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории ИКБ №1, детский корпус при больнице в Коммунарке.

РЕНОВАЦИЯ

— Формируем совершенно новый облик города, новую городскую среду. Глобальная программа. Не только жилые дома, а комплексное освоение территории — социальные объекты, поликлиники, спорт, садики, школы. В этом году по программе планируется ввести 1,2 млн квадратных метров жилья — более 20 тысяч квартир. С начала года ввели 17 жилых домов – на более чем 3000 квартир. До конца года планируется еще 52 дома. Прилагаем максимальные усилия для ввода в 2022 году дополнительно 12 домов на более чем 3000 квартир. Там, где строят дома по реновации, обновляют всю инженерную инфраструктуру, — рассказал глава Депстроя.

В этом году планируются снести 50-60 старых домов — в зависимости от темпов переселения. Всего с начала программы полностью снесено 98 жилых дома, в их числе 18 зданий за этот год. На месте этих площадок проектируют и строят новостройки.

ЧТО ЕЩЕ

С начала года сдали школьный корпус в Левобережном и садик в Некрасовке. До конца 2022-го появятся еще три новые школы, четыре учебных корпуса уже существующих школ и девять детсадов.

Строят 19 спортивных объектов, десять из которых закончат в этом году. Среди них Международный центр самбо, центр бокса в Лужниках.

Достраивают павильон «Ластоногие» в Московском зоопарке для 36 особей редких видов. Начнут возводить культурно-досуговый центр в Северном Бутове, стартует реконструкция прудов в музее-заповеднике «Царицыно».

КСТАТИ

Закончат БКЛ и начнут строить новую ветку

В 2022 году или начале 2023-го планируют достроить семь оставшихся станций БКЛ. А также приступят освобождать площадки под Рублево-Архангельскую линию. Она пройдет через Митино, Строгино и Хорошево-Мневники до Ильинского шоссе в районе Лохина острова. Также определились с трассировкой Бирюлевской линии, которая будет обслуживать районы на юге столицы.