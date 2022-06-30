Журналист «Комсомолки» испытал качество связи в Москве и Подмосковье

МТС закончил модернизацию сети в Москве и Подмосковье — есть ли толк? Проверил корреспондент «КП». Фото: Андрей АБРАМОВ

МТС закончил модернизацию сети в Москве и Подмосковье — есть ли толк? Проверил корреспондент «КП»

Привет! Я корреспондент «Комсомолки» — самого популярного издания в России. В нашей редакции много отделов. Два отряда «политиков», которые изучают внутреннюю и международную повестку, «экономисты», отдел науки и образования, фотослужба, кураторы региональных редакций, спорт, культура, отдых, выпускающие бригады сайта и газеты — в общем, целая корпорация.

Я работаю в отделе московского выпуска. Городской журналист: рассказываю о жизни столицы и Подмосковья. От повседневной «пользухи» — вроде того, в каких парках поплавать на лодке и где дают в прокат электромобили, — до описания криминальных драм и проведения «испыталок».

Последний вид материалов — мой любимый. Я ходил травить вредителей на рынок, работал дворником в обмен на обещание управляющей компании списать мне долги за квартиру, стоял морозной ночью за билетами на «Щелкунчика» в Большой и собирал урожай в полях Московской области.

В кого только не приходилось перевоплощаться за годы работы… Фото: Андрей АБРАМОВ

Кроме выносливости (редкий день, когда мой фитнес-трекер не жужжит на отметке в 10 тысяч шагов), для такой работы очень нужен мобильный интернет. Но не у всех операторов он одинаково хорош. Я со многим могу смириться, но только не с отвратительным качеством связи. Как музыкант желает играть на скрипке Страдивари или рыбак покупает лучший спиннинг — так корреспонденту нужны надежный и «шустрый» смартфон и лучшие решения, которые может предложить сотовый оператор.

Я попробовал все. Когда компания давала пару «осечек» и подводила меня профессионально, оформлял новую SIM. Последние месяцы у меня МТС. Недавно оператор отчитался, что заканчивает масштабную программу модернизации сети, а также строит новые базовые станции в Московском регионе. Декларируемый итог: выросли зона покрытия, качество связи и скорость интернета, так как больше абонентов могут находиться в одной сети и всем должно хватить ее мощностей.

СПРАВКА «КП»

Программа развития сети МТС в столичном регионе подразумевает модернизацию оборудования до уровня 5G-ready, агрегацию частот LTE и рефарминг частот LTE 2100, расширение покрытия сотовой сети в Подмосковье за счет строительства новых базовых станций, обновление опорного кольца транспортной сети. В результате по-максимуму используется потенциал сети 4G. За два с небольшим года покрытие сети улучшено на 35%, а скорость интернета выросла на треть.

В июне 2022 года информационное аналитическое агентство TelecomDaily признало МТС самым быстрым оператором мобильного интернета в Московской агломерации: средняя скорость у него 69 Мбит/с, доля плохого покрытия минимальная. Чуть раньше, в марте - апреле, исследование рынка связи в Москве проводила компания DMTel. Мобильный интернет МТС и тут занял лидирующую позицию по средней скорости загрузки web-страниц - 63,52 Мбит/с.

Но цифры – цифрами, а что на на практике? Как все эти показатели проявляют себя «в деле»? Я решил в любимом жанре «испытано на себе» протестировать связь и интернет МТС. Тест обещает быть жестким. Может быть, после него вновь придется менять «симку»?

КАК ТЕСТИРОВАЛ СЕТЬ

У меня установлена программа «Speedtest от Ookla» — самый популярный сервис для замера скорости интернета. После проверки он выдает показатели скорости входящего и исходящего трафика. Поскольку не все понимают сухие цифры, по ходу теста буду объяснять, как на практике можно применять такие значения.

ПЕРВЫЙ ТЕСТ: ВИРТУАЛЬНАЯ ПЛАНЕРКА

Как и в других крупных СМИ, каждое рабочее утро в «КП»” начинается с планерки. С началом пандемии они, как у многих, перекочевали в Zoom. Все адаптировались быстро. Но нет-нет — кто-то да пропадает из эфира. Или начнет «поквакивать» во время выступления.

Одна из самых важных ролей на собрании — «Свежая голова». Человек, которому выпало «свежачить», внимательно читает вышедший номер газеты, обозревает сайт, смотрит публикации конкурентов и делает обзор. Миссия мегаответственная.

Сегодня не моя очередь «свежачить», но я слушаю планерку, чтобы узнать, как оценят мой большой текст. Онлайн-совещание застает меня в дороге: поехал снимать работу велопатруля московского ЦОДД («Центр организации дорожного движения»). Пока есть время до встречи с героем будущей статьи, присел на лавку в парке. Вот сейчас и проведем первый тест обновленного МТС.

Запускаю приложение для замера скорости. Жду 20 секунд, пока программа все протестирует. Результат: передача данных (с какой скоростью телефон скачивает информацию из интернета, загружает видео и т. д.) — 124 Мбит/с, отправка — почти 27 Мбит/с. В общем, если бы у всех был такой быстрый интернет, любовались бы мы друг другом в разрешении 4K.

КОМУ В МЕТРО КАТАТЬСЯ ХОРОШО?

На следующий день надо было съездить в офис. В нем журналисты появляются нечасто — итог пандемийной удаленки. Шефы не в обиде: главное, чтобы вовремя сдавали тексты. Так что на работу нынче ходят те, кому дома не работается. Или те, кто соскучился по коллегам да офисным беседам у кулера.

У свободного режима посещения есть и свой минус. Поскольку все научились работать из любого места, со смартфонов (для журналиста это вообще отдельное мастерство — писать быстро материалы в «Заметках», тяжко, когда не видишь весь текст целиком), то и работа может настигнуть где угодно. Что-то случилось — и, будь добр, позвони, узнай, напиши.

Вот и у меня случилось такое, когда я ехал в метро. Отлично — проверю заодно, как тут связь. Замечу, что за последние годы операторы хорошо «прокачали» подземные коммуникации. Буквально по пальцам рук можно пересчитать отрезки московского метро, где пропадает 3G и LTE и загорается мертвый значок E (EDGE — устаревшая технология передачи данных для мобильного интернета).

Запускаю программу-тест и фиксирую скорость МТС: на передачу 80 Мбит/с, на отправку почти 25 Мбит/с. Неплохо-неплохо. Тут никаких ограничений — делай что хочешь. А теперь задачка посложнее. У меня с собой ноутбук. Нужно внести правки в текст на Google Docs. Редактор оставил правки и замечания, нужно скорректировать материал в режиме онлайн. С телефона это делать не слишком удобно. Буду раздавать интернет со своего смартфона и подключусь к нему «вайфаем» ноута.

Где журналист и хороший интернет — там и редакция. Фото: Андрей АБРАМОВ

Отредактировал текст и замерил скорость на ноутбуке. Тут результаты ожидаемо слабее. На передачу — 20 Мбит/с, на отправку — около 3 Мбит/с. Объяснение простое: часть скоростей теряется при передаче с телефона на другое устройство — это нормально. Кроме того, в метро к одной станции связи одновременно подключаются тысячи абонентов. Все они забирают на себя мощность вышки. Так что, возможно, в этот момент скорость просто слегка просела: нагрузка на сеть постоянно меняется.

И все же, несмотря на спартанские условия, даже этой скорости (см. цифры выше) для работы с текстом, электронной почтой и поисковиком хватило. Full HD-видео загрузилось примерно после 10-секундной паузы.

ВИДЕО В 4K ИЗ СЕКРЕТНОГО ГОРОДА

Еду в Звездный городок в Подмосковье. Там находится Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина. А еще — это до сих пор закрытый город. Попасть туда можно только с особым пропуском. Ну, или в составе экскурсионной группы.

С точки зрения нашего эксперимента, Звездный — интересная площадка. Пусть и не далекое, но Подмосковье. Рядом военный аэродром «Чкаловский», что априори заставляет предположить помехи со связью — по понятным причинам.

Когда я приехал в ЦПК, то не поверил надписи 4G в верхнем углу экрана и всем антеннам. Действительно, интернет летал, а звонки шли без помех. Будто собеседник находится на расстоянии вытянутой руки.

Но мой оператор еще не знал, что ему сейчас предстоит поднапрячься. В Центре я наснимал фото и видео в 4K — самом высоком доступном современным смартфонам разрешении. Ролики мне нужно было срочно прислать монтажерам. Приближались выходные, а мы хотели опубликовать текст и видео в уик-энд. Надо, чтобы «видеолюди» — мы их так называем — успели все сделать.

Лети-лети, гигабайт, к видеолюдям! Фото: Андрей АБРАМОВ

Три минуты видео в разрешении 4K на моем смартфоне весят 1,1 Гб. Смотреть страшно на эту цифру. Примерно столько же весит часовая серия сериала среднего качества (в смысле, не сам сериал посредственный, а разрешение картинки в пикселях).

Примерно через три минуты ролик уже загрузился на файлообменник. Скорость отправки была 35 Мбит/с, а скачивания — 150 Мбит/с. Быстрее, чем у меня в квартире в Москве.

СЕРИАЛЫ НА РЕЧКЕ И ИГРЫ НА ТРАССЕ

Выходные. Наконец-то летняя жара! +30 по Цельсию или около того. В «бетонном мешке» большого города ее переносить сложнее. Значит нужно собираться на природу. Друзья зовут в Наро-Фоминский округ. Едем в район Вереи — самого маленького города в Подмосковье. От центра столицы до него примерно 120 км по трассе.

Глушью это место называть неправильно. Городок обаятельный, со своим лицом и характером. Но вот с точки зрения связи — это потенциально может быть «мертвое» место.

Пока едем по трассе М-1 и Минскому шоссе, решаю одержать пару виртуальных побед в мобильной стрелялке. Кто играет в такие, знает, как важна непрерывная связь. Чуть потерял в скорости или пропал сигнал — и тебя уже застрелил оппонент.

Поэтому в мобильных играх в углу экрана часто выводят датчик пинга. Ping — время отклика сервера. Измеряется в миллисекундах. Чем оно ниже, тем меньше тормозов. Высокий пинг означает, что либо у серверов игры есть проблемы, либо у твоего провайдера не все в порядке со связью.

На удивление, пока ехал, пинг колебался в диапазоне от 30 до 100 мс. Никаких перебоев и лагов в игре. Значит соединение было стабильным.

По дороге еще нужно было сделать пару звонков: договориться об интервью с синоптиком. Жара же! Когда вспомнил об этом — заволновался: услышит ли собеседник, кто я и откуда, не буду ли пропадать. Но все прошло гладко: общались со спикером десять минут, пока неслись по загородной трассе — никаких «провалов» связи не было.

Добрались до Вереи и пошли загорать на речку Протва. Но я решил отколоться от коллектива и глянуть на KION новую серию «Женщины в состоянии развода». Там играет красивая и талантливая Мария Машкова: в образе женщины за тридцать, которой срочно надо родить, а то «часики тикают». Запустил планшет и задумался: «Потянет ли скорость?». Ждать загрузки каждой реплики героев по нескольку минут не хочется.

Ну, как тут дела у героини Марии Машковой? Фото: Андрей АБРАМОВ

Должен признать, разницы между просмотром сериала в Москве или далеком Наро-Фоминском округе не заметил. Показатель загрузки уверенно держался в районе 150 Мбит/с — этого хватило бы не только на оптимизированное видео (стриминги стараются выкладывать фильмы с таким сжатием, чтобы картинка не страдала, но и лишних мегабайт не было).

СТАРЫЙ СМАРТФОН VS НОВЫЙ

Рабочая неделя и уик-энд завершились. Я дописываю свой дневник и признаю: тест модернизированная сеть МТС прошла с изрядным запасом прочности. Но тут еще важно помнить об одном интересном нюансе.

Замечали, когда покупаешь новый телефон, интернет работает быстрее? Кто-то списывает это на личное восприятие новинки, другие говорят, мол, у старого телефона «память уже забита». По факту же, дело в начинке: у более «возрастных» моделей «под капотом» стоят старые модули связи, которые не дают раскрыть потенциал современных сетей связи.

Мой пример. Я достал из закромов относительно новый Honor 10. Он выпущен в 2018-м. Целый, красивый. Ему бы еще работать и работать. Но редакция выдала мне служебный Xiaomi 11T — модель конца 2021 года. Помните, в начале я говорил, что для нас, журналистов, максимально важен основной рабочий инструмент?

Я запустил тест скорости интернета на обоих гаджетах. Honor тут же просел в два раза по сравнению с новым телефоном (см.фото ниже). Цифры на обеих моделях не рекордные — замер проводил в густонаселенном микрорайоне новостроек, где скорости интернета из-за большого числа абонентов в сети ниже. Но с показателями на экране нового Xiaomi (47 Мбит/с, на фото слева) все равно можно комфортно смотреть видео в высоком разрешении. А вот с результатом Honor (13 Мбит/с) — загрузка ролика будет ощутимо медленнее.

Так что раскрыть весь потенциал обновленных сетей мобильных операторов под силу только новым моделям.

Чтобы в полной мере оценить хорошую связь и мобильный интернет — стоит обновлять не только сети, но и смартфоны. Фото: Андрей АБРАМОВ

У того же МТС современные смартфоны могут выдавать и 900 Мбит/с — это близко к скорости будущих сетей 5G, способных скачивать данные со скоростью 2 Гбит/с. Тестовые зоны 5G в Москве у оператора уже есть. Например, в центре города, на ВДНХ, в Сколкове.

КСТАТИ

А для чего — каких задач — хорошая связь особенно нужна не-журналистам? Готовясь к эксперименту, мы провели опрос на эту тему в социальных сетях «КП». И вот какие результаты получили (можно было выбирать несколько вариантов):