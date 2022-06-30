В Москве безлимитные проездные будут действовать с момента первой поездки

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2022 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тем, кто ездит по столице в общественном транспорте с безлимитным проездным, скоро станет еще удобнее. Новые правила использования таких билетов подписал мэр Москвы Сергей Собянин. «Безлимит» на 30, 90 и 365 дней теперь будет действовать не с момента продажи, а с момента первого прохода по ним. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2022 года.

При этом активировать безлимитный билет, то есть пройти по нему в первый раз после покупки, нужно в течение 10 дней. Если срок вышел, а пассажир так и не совершил ни одной поездки, тогда билет автоматически активируется на 11-й день после его оплаты.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, благодаря новшеству пассажиры смогут заранее покупать «безлимит», чтобы меньше тратить время в очередях перед кассами.

Есть и еще плюс - экономия для пассажиров с такими проездными до 8 тысяч рублей в год. Ведь по старым правилам оплаченная за билет сумма частично «сгорает», если между его покупкой и началом фактического использования проходит несколько дней.

Напомним, подобное новшество уже действует для льготных проездных билетов учащихся. С 1 мая этого года отсчет 30 или 90 дней для них начинается с даты пополнения билета. Прежде по ученическим проездным можно было ездить только до конца календарного месяца независимо от даты пополнения.