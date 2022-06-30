Битцевский лес обновят до конца 2022 года

Битцевский лесопарк преобразится к следующей весне. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице продолжается комплексная реабилитация Битцевского леса. Напомним, в природно-историческом парке сейчас занимаются сохранением заповедной зоны и обновлением участков на окраине леса.

«Битцевский парк - огромный, 400 гектаров практически, - сказал сегодня, 30 июня, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра лесопарка. - И надо было подойти к каждой зоне этого парка очень бережно. Долго обсуждали с жителями, долго делали проект. С одной стороны, надо было сохранить лес, реабилитировать центральную часть парка. С другой стороны, сделать вокруг парка зону активности, и это не трогая лесных массивов. В этом году все основные работы завершим».

По его словам, вместо снесённых в парке гаражей разместятся спортивные и прогулочные площадки для детей и взрослых.

«60 километров одних дорожек, около 20 километров велодорожек, которые будут зимой работать как лыжные трассы, - уточнил Собянин. - Это огромный-огромный комплекс, который можно сопоставить с парком Горького по масштабу».

Сегодня на встрече с членами клуба авиамоделирования мэр также сообщил о реконструкции кордодрома в Чертаново Центральном. Проект станет частью реабилитации Битцевского леса.

«Это будет кордодром, наверное, в России самый мощный и самый современный, - отметил Собянин. - Самый лучший не только в России - в мире таких кордодромов не так много. Так что и ваш клуб будет развиваться, и приток любителей авиамоделирования на соревнованиях будет, конечно, совсем другой».

ЧТО СДЕЛАЮТ

Во время модернизации центральную часть Битцевского леса сохранят и приведут в порядок уже действующую инфраструктуру. Вдоль границы леса обустроят защитную буферную зону - между заповедником и соседними жилыми домами. Рядом появятся более десяти локальных рекреационных центров для отдыха жителей разных возрастов. По проекту в лесопарке:

- обустроят более 90 спортивных площадок;

- поставят около 100 детских площадок;

- разместят более 3 тысяч садовых диванов, лавочек, фонарей;

- заменят более 30 парковых мостов через различные водоемы - эконастилами в едином дизайне.

Кроме того, на будущем кордодроме в 7,6 гектара в Чертаново Центральном появятся пять площадок для проведения полетов управляемых авиационных моделей разных классов и гоночных квадрокоптеров. Вокруг этой зоны поставят защитное ограждение высотой от 1,3 до 7 метров.

Рядом с площадками построят судейские павильоны, навесы для технического контроля и промера корд, боксы для спортсменов и трибуны для зрителей. Здесь также разместятся детская игровая зона, спортивный комплекс с тренажерами и площадка со столами для пинг-понга, а также сцена.

ПЛАНЫ

В 2022 году в столице приведут в порядок семь природных и парковых территорий. Среди них - Покровское-Стрешнево, Битцевский лес, Кусково, Щукинский парк со Всехсвятской рощей, два участка поймы реки Яузы, стадион «Авангард», а также десятки парков и скверов в жилых районах.