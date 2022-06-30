Для участников реновации в Южном Бутове построили два жилых корпуса

Фото: mos.ru

Новосёлы реновации в Южном Бутове уже начинают готовиться к переезду на Краснолиманскую улицу, 21.

«Здесь готовы два жилых корпуса для участников программы», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, каждый из корпусов состоит из двух секций, объединенных подземной парковкой.

Новостройки выглядят так:

1. Фасады - вентилируемые, с корзинами для кондиционеров, с отделкой фиброцементными плитами белого и тёмно-серого цветов. Первый этаж украсили плиткой из натурального тёмно-серого камня. Входы - с витражным остеклением.

2. Квартиры - 176 (однокомнатных – 24, двухкомнатных – 129, трехкомнатных – 23). Две из них - для инвалидов, с увеличенной шириной коридоров и специальной сантехникой. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации.

3. Первые этажи - нежилые, здесь могут открыться офисы, технические зоны для обслуживания жилых домов, магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

4. В вестибюле жилой части - колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики.

5. В здании - грузопассажирские лифты с визуальной и тактильной информацией. Также системы охраны входа в подъезды, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

6. В благоустроенном дворе - две детские игровые площадки с качелями и горками, две зоны для тихого отдыха. Для любителей уличного спорта - тренажеры, турники и брусья.

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru.

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