Жители сносимых пятиэтажек в Головинском районе столицы переедут в квартиры с видом на реку

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На севере столицы в Головинском районе продолжают возводить жилой дом на Пулковской улице. В скором времени сюда заселятся участники реновации.

«Новостройка будет готова в этом году, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Здесь уже завершились монолитные работы, ведется устройство внутренних и внешних перегородок, начались фасадные работы».

Глава ведомства уточнил, что дом разместился в семи минутах ходьбы от станции метро «Водный стадион». Рядом находятся Северный речной вокзал и парк «Дружба». Переселенцы реновации смогут любоваться из окон своих новых квартир красивыми видами на Химкинское водохранилище.

КОНКРЕТНО

Фасад новостройки облицуют керамогранитными плитами серого и белого цветов, с цветовыми «вставками» коричневой охрой. Первый этаж украсят плитами цвета натурального темного известняка.

В здании:

- одна секция с подземным паркингом;

- 140 квартир, из них однокомнатных – 20, двухкомнатных – 86, трёхкомнатных - 34. Две квартиры с расширенными коридорами и дверными проемами, а также специальной сантехникой - для инвалидов. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- в вестибюле - колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- 4 лифта: два - на 1000 кг и два - на 400 кг, с визуальной и тактильной информацией;

- вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли. Благодаря этому мамы с колясками, пожилые люди и инвалиды смогут без посторонней помощи зайти в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входа жилого дома обезопасит от скольжения в любую погоду;

- во дворе - деревья, кустарники, газоны и цветники, а также детская и спортивная площадки, места для отдыха взрослых.