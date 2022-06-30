Скрытая угроза: микропластик увеличивает риск опасных заболеваний

У 84% здоровых и прооперированных пациентов, чьи образцы легочной ткани брались для диагностики, обнаружены частицы размером до 0,003 мм преимущественно в нижних долях легких. Сотрудники компании Барьер - одного из ведущих производителей фильтров для очистки воды, - неоднократно привлекали внимание общественности к проблеме экспоненциального роста производства пластика и его неправильной утилизации. Мария Кулешова, эксперт-биохимик компании Барьер, в очередной раз напоминает о негативных последствиях переизбытка пластика на планете.

Несмотря на то, что пластиковая и целлофановая тара – одна из самых доступных и удобных упаковок для продуктов и напитков, непроизводственных товаров, негативные последствия использования и неправильной утилизации в разы превышают ее преимущества. Попадая на свалки, в реки, моря и океаны, пластик разлагается несколько десятков лет, отравляя почву, воду, флору и фауну, оказывается в организме человека вместе с пищей. За последние пять лет объемы вещества в морях и океанах увеличились в 10 раз и, если данная тенденция сохранится, к 2050 году в морях и океанах будет больше пластика, чем рыбы. Конечно, может показаться, что это проблема актуальна только для жителей побережья или рыболовов. Но по факту это глобальный вопрос, касающийся каждого, так как одним из самых распространенных источников микропластика становятся пластиковые бутылки, которые используют в масштабах планеты.

Кроме того, впервые в 2022 году ученые обнаружили остатки пластика в легких 11 пациентов из 13 прооперированных, биопсию ткани которых брали во время операции для диагностики. Самое страшное, что микрочастицы были обнаружены в нижней доли легких, то есть, они настолько велики, что не отфильтровались, проходя через верхние доли. Таким образом, переизбыток пластика на планете настолько масштабен, что при разложении попадает в воздух, которым мы дышим.

Этого можно избежать, если правильно утилизировать пластик или сократить его потребление, отдав предпочтение фильтрации воды. Бутилированная вода, например, не всегда бывает более качественной, чем водопроводная. Некоторые разновидности продаваемой воды содержат токсичные элементы, а также - по данным Росконтроля, - в некоторых партиях, доставляемых в магазины России, количество микробов превышено в 70 раз. Также в бутилированной воде содержится микропластик, который попадает в нее в процессе производства бутылок и крышек.

Не обеспечивают качественной питьевой водой и кулеры, так как содержащаяся в них жидкость “стоячая”, т.е. не обновляется, и, если устройство вовремя не очищать, в воде заведутся микроорганизмы, которые также здоровья не прибавят. При этом вопросы к очистке разливаемой воды постоянно ставятся Росконтролем перед поставщиками, по причине того, что в некоторых из образцов воды для кулеров выявлено в 70 раз больше микробов, чем разрешено СанПином, а также нарушены дозы содержания фтора и кальция. Не стоит забывать, что помимо прочего, бутылки для кулеров используются многократно. Казалось бы, хорошее начинание, но по факту стерилизация тары остается исключительно на совести производителей.

Переизбыток пластика в питьевой воде, попадающей в организм человека, – мировая проблема, которая прорабатывается уже на государственных уровнях. Например, в России к 2024 году количество перерабатывающих отходы заводов должно увеличиться до 210 предприятий. Отказаться от пластика совсем - практически невозможно, это стоит признать. Однако каждый из нас может самостоятельно позаботиться о защите своего здоровья и экологии. Для этого стоит установить в квартире или частном доме одно из очищающих воду устройств, которое будет наиболее эффективно в конкретном регионе, а также сократит потребление воды в пластиковой таре. Например, сократить приобретение пластиковых бутылок и при этом пить воду, полезную для здоровья, поможет система бытовой фильтрации. Так, один фильтр-кувшин «Барьер» способен заменить 350 килограмм пластика от бутылок ежемесячно, а кассету можно сдать на переработку в некоторых магазинах Леруа Мерлен и точках-партнерах компании.