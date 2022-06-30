Ужесточение контроля производства питьевой воды как мера заботы о здоровье россиян

А Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) еще два года назад говорил о том, что этот показатель превышает 29-39%. Именно поэтому в России в 2022 году было принято решение ужесточить контроль за производством питьевой воды, а также внести бутилированную воду в список товаров, подлежащих обязательной маркировке. О предпосылках к ужесточению мер и об их эффективности рассказала Мария Кулешова, эксперт-биохимик компании “БВТ Барьер”, которая производит фильтры для воды.

Ужесточение правил контроля производства питьевой воды - необходимая мера, обусловленная не только ростом контрафактной продукции, но и рисками негативного влияния на здоровье граждан. В связи с ненадлежащим качеством водопроводной воды, поступающей в дома жителей многих регионов России, спрос на бутилированную воду растет не только в качестве “походного” варианта, но и для регулярного использования и употребления. Однако вред бутилированной воды уже доказан: в апреле 2022 года ученые из Великобритании впервые обнаружили микрочастицы пластика размером до 0,003 мм в нижних долях легких живых людей. Помимо этого, в 2013 году было установлено наличие гормонов и антибиотиков в питьевой воде, поступающей в водопроводы России, поэтому 99% ее нуждается в тщательной водоподготовке, что не всегда проводят поставщики бутилированной воды. Вопрос наличия медикаментов в воде для питья встал настолько остро, что в конце июня прошлого года были введены обязательные нормативы по содержанию в питьевой воде гормонов и антибиотиков.

Вот почему инициатива Минпромторга, Роснедров и Центра развития перспективных технологий так важна на сегодняшний день. Контроль производства питьевой воды от водозаборника до прилавков магазинов - необходимая процедура, которая позволит защитить здоровье россиян. Согласно новым правилам, компания-изготовитель упакованной воды будет обязана предоставить информацию о том, из какого источника и на каком основании была получена природная вода. Также тщательно будет проверяться состав жидкости, разлитой по бутылкам, так как, например, измененное количество минералов может негативно повлиять на организм человека.

Например, употреблять лечебную воду воду, в которой минерализация составляет 10 г на дм3 и более, можно только по назначению врача. При этом поставщики минеральных вод часто сообщают о том, что сталкиваются с большим количеством подделок своих товаров. Например, в 2018 году поставщик минеральной воды брендов «Ессентуки №4» и «Ессентуки №17», «Нагутская», «Славяновская» обратился в Минпромторг с информацией, что на российский рынок поступает в 2 раза больше воды под указанными марками, чем добывается по факту из источников. Получается, что многие россияне, покупая лечебную минеральную воду, могут столкнуться с подделкой и пить воду с превышением или недостатком полезных веществ. В первом случае результатам станет нагрузка на почки, органы ЖКТ или суставы, а во втором - отсутствие результата лечения, рекомендованного врачом.

Единая система контроля за питьевой водой позволит аккумулировать всю информацию о добыче, очистке, транспортировке и розливе природной воды, а также данные о производителе и его статусе, лицензии, что позволит прослеживать путь и качество на всех этапах - от источника до потребителя. Таким образом, россияне получат гарантию качества воды и точный состав каждой конкретной бутылки — критически важную для здоровья информацию, которой сейчас нет.