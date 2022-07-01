В Новой Москве открылся электробусный парк «Красная Пахра»

Транспортный комплекс стал одним из самых больших в Европе Фото: Иван МАКЕЕВ

Новая Москва сегодня отмечает свой первый юбилей - десять лет. Напомним, 1 июля 2012 года столица приросла территориями в 148 тысяч гектаров, ранее входившими в состав Московской области. Благодаря присоединению площадь столицы расширилась в 2,5 раза.

По случаю праздника мэр Сергей Собянин открыл в Новой Москве электробусный парк «Красная Пахра». Его площадь - более 20 тысяч квадратных метров.

«Сегодня мы присутствуем на открытии самого современного, самого большого в Европе парка электробусов, который разместился в Красной Пахре, - сказал Собянин. - Он обеспечит оптимальное размещение новых машин и перевозки наземным транспортом на большой территории Новомосковского и Троицкого округов. Думаю, в течение года весь парк будет заполнен новыми электробусами».

Мэр отметил, что несмотря на санкции столица продолжает работать с новейшими транспортными системами и автобусами. «Мы отработали все программы, связанные с производителями автобусов, - подчеркнул Собянин. - Так что производство транспортных машин будет продолжаться. Это касается и автобусов, и метрополитена, и железнодорожного транспорта».

По его словам, в скором будущем Москва пересядет на электротранспорт.

Мэр также осмотрел сегодня благоустроенный парк около храма Воскресения Христова в поселении Воскресенское. На набережной очистили береговую линию и обустроили прогулочный маршрут. В парке - футбольное поле, уличные тренажеры и столы для пинг-понга, пикниковая точка и площадка для выгула собак.

КОНКРЕТНО

Электробусный парк «Красная Пахра» рассчитан на хранение, техническую эксплуатацию, обслуживание и ремонт до 300 электробусов большого класса. При необходимости парк может обслуживать обычные дизельные автобусы особо большой вместимости.

С 1 июля, то есть уже сегодня, сюда поступили для обслуживания первые восемь электробусов. Они будут работать на маршрутах №17, 871, 874к. Выход на проектную мощность - 300 электробусов - запланирован на конец 2023 года.

В штате парка - более 1,6 тысячи человек. Здесь находятся:

- 200 зарядных постов для электробусов с 34 современными зарядными станциями;

- производственный корпус;

- три линии портальных автобусных моек;

- контрольно-технический пункт;

- административно-бытовой корпус и помещения для ремонтных бригад.

ЦИФРЫ

Сегодня в Новой Москве работает 168 маршрутов наземного городского транспорта. Ими пользуются около 340 тысяч пассажиров в сутки.

С 2012 по 2022 годы автобусных маршрутов в Новой Москве стало больше на 77%.