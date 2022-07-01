Рестораны Москвы и Яндекс начнут раздавать курьерам-партнерам бесплатную воду во время жары

Яндекс Еда, Лавка и Драйв запускают в Москве пункты раздачи питьевой воды. В них курьеры, сотрудничающие с сервисом смогут утолить жажду. Компания решила поддержать доставщиков на фоне установившейся знойной погоды в столичном регионе.

Первые пункты в Москве заработают в субботу, 2 июля. Аналогичные им уже открыли в Санкт-Петербурге, а в планах начать раздавать воду курьерам и в других городах России. Сервис прогнозирует, что за первые дни только в столицах удастся раздать порядка 10 тысяч бутылок воды.

Локации для раздачи питьевой воды в столице выбирали с учетом наибольшего трафика курьеров. Точки появятся рядом со станциями метро «Таганская», «Белорусская», «Киевская», «Тверская» и на Новом Арбате. Опознать пункт можно будет по припаркованной машине каршеринга с лого Яндекс Драйв. Рядом с ней — волонтеры в желтых и бюрюзовых футболках. Посидеть под кондиционером, отдохнуть от жары и выпить воды также пускают в дарксторы — это мини-склады — Лавки. Расположены на Дубровке, Шаболовке, Большой Спасской и в Никитском переулке.

Акция не разовая. Яндекс планирует повторять ее все лето: в дни, когда стоит жара выше +30 градусов Цельсия.

Воду курьерам бесплатно также готовы предложить заведения из списка «Дружелюбных ресторанов» — это часть большой программы Яндекса по заботе о доставщиках. Участвуют более 200 ресторанов. Посмотреть их можно в Картах: введите в поисковую строку запрос «забота о курьерах» или выберете раздел «Где поесть», а затем ставьте галочку в пункте «Забота о курьерах». В карточке заведения, где можно попить воды, будет соответствующая пометка. В этих заведениях курьеру не откажут в просьбе подзарядить телефон и постараются найти место, где доставщик сможет отдохнуть.

Год назад Яндекс Еда раздала курьерам больше 20 тысяч литров питьевой воды в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону.