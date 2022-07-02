Губернатор Московской области Андрей Воробьёв: «Сегодня из Подмосковья выехало две фуры в ДНР, завтра будет еще три - в Луганскую народную республику»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Подмосковье продолжает сбор гуманитарной помощи для республик Донбасса. В субботу, 2 июля, в ДНР были отправлены две фуры с лекарствами, которые были собраны в рамках акции «Доброе дело». Напомним, эта акция была запущена по инициативе подмосковных школьников, которую поддержал губернатор Андрей Воробьёв.

- Спасибо всем, кто остается неравнодушным и продолжает помогать. Наш минздрав совместно с предпринимателями собрали медикаменты на Донбасс, в которых там сейчас особенно нуждаются, - сказал губернатор Андрей Воробьёв. - Сегодня из Подмосковья выехало две фуры в ДНР, завтра будет еще три - в Луганскую народную республику.

Губернатор отметил, что в этом грузе не только лекарственные препараты, но и расходные материалы медицинского назначения. В том числе необходимые для проведения операций.

- Всего в рамках акции «Доброе дело» на Донбасс и освобожденные территории мы уже отправили порядка 900 тонн гуманитарной помощи - это товары первой необходимости, детское питание, одежда. Включенность высокая как среди взрослых, так и детей. Ребята даже пишут письма, передают рисунки, сладости.

Гуманитарные грузы для Донбасса освобожденных территорий помогают собирать не только обычные жители области, но и различные организации, частные компании. Например, нынешнюю «посылку формировал «Мособлмедсервис», подведомственный областному Минздраву. Вклад также внесли компании «Прометей» и «Аксион».

Республиканская специального медицинского снабжения ДНР и Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи будут распределять гуманитарку по разным медучреждениям.

- Сегодня мы направляем то, что так необходимо больницам-это бинты, катетеры, шприцы, тонометры, фонендоскопы, инвалидные коляски. Мы будем делать все возможное, чтобы у наших коллег было все для оказания качественной медпомощи жителям», - рассказала первый зампред Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что акция «Доброе дело» продолжается:

- Команда работает. Мы отправили уже десятки фур с вещами первой необходимости, питанием и медикаментами в Мариуполь, Ясиноватую, Первомайский и другие населенные пункты, где наша помощь сегодня так важна. Только в Тельмановский и Новоазовский районы отгружено около 100 тонн самых разных товаров. Отправляли также цистерну с водой, которая затем осталась на Донбассе - там она нужнее.

КОНКРЕТНО

- 130 волонтёрских пунктов принимают на территории Подмосковья товары первой необходимости для республик ЛДНР.

- 1,8 тыс. добровольцев задействованы в этой работе.

- сайт, на котором можно подобрать удобный для себя пункт приема гуманитарной помощи.

- Наиболее острая потребность - в продуктах питания, средствах личной гигиены, детском питании, подгузниках и медикаментах.

- Перед тем, как отнести что-либо в пункт приема, нужно учесть: ваш товар должен дыть в индивидуальной упаковке, продукты питания - с длительным сроком хранения, вес 1 товара - не более 6 кг.