Москве пообещали засушливый и жаркий июль

Температура воздуха в столице будет выше весь июль примерно на полтора градуса Фото: Иван МАКЕЕВ

Июль только начался, а жара уже накрыла столицу. Как рассказала главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова, температура воздуха в столице будет выше весь июль примерно на полтора градуса.

При этом осадков будет значительно меньше. Небольшие дожди ожидают пока только на наступающей неделе, с 5 июля. Да и они будут кратковременными и не везде, так что особого облегчения не принесут.

Это же в своим телеграм-канале подтверждает ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. Он сказал, что июль будет теплым и засушливым, а осадков по сравнению с другими годами выпадет на 30-40 процентов меньше.

Правда, Евгений Тишковец сказал, что высокая температура — в среднем +27 градусов — продержится только первую декаду июля. Потом станет прохладнее до +25, а в последней декаде июля температура вернется к климатической норме, то есть днем в среднем +23, ночью +13.