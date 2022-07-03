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Общество3 июля 2022 7:40

Москве пообещали засушливый и жаркий июль

Евгений Тишковец пообещал москвичам засушливый и теплый июль
Анна КУКАРЦЕВА
Температура воздуха в столице будет выше весь июль примерно на полтора градуса

Температура воздуха в столице будет выше весь июль примерно на полтора градуса

Фото: Иван МАКЕЕВ

Июль только начался, а жара уже накрыла столицу. Как рассказала главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова, температура воздуха в столице будет выше весь июль примерно на полтора градуса.

При этом осадков будет значительно меньше. Небольшие дожди ожидают пока только на наступающей неделе, с 5 июля. Да и они будут кратковременными и не везде, так что особого облегчения не принесут.

Это же в своим телеграм-канале подтверждает ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. Он сказал, что июль будет теплым и засушливым, а осадков по сравнению с другими годами выпадет на 30-40 процентов меньше.

Правда, Евгений Тишковец сказал, что высокая температура — в среднем +27 градусов — продержится только первую декаду июля. Потом станет прохладнее до +25, а в последней декаде июля температура вернется к климатической норме, то есть днем в среднем +23, ночью +13.

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