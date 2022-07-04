Вице-мэр Ефимов: Льготные ставки на аренду земли в Москве снижают затраты бизнеса на создание рабочих мест

Город всячески поддерживает столичные промышленные предприятия Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Компания «Связьстройдеталь», которая выпускает в Москве изделия и материалы для сетей связи, получила льготу на аренду городской земли. Особая ставка для предприятия действует для двух арендуемых участков. Бизнес ежегодно сможет экономить около 1,5 млн рублей. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Город всячески поддерживает столичные промышленные предприятия. Например, им могут быть присвоены специальные статусы – промышленного комплекса или технопарка, что позволяет получить налоговые льготы и арендовать городскую землю по сниженной ставке. Так, для промкомплексов ставка аренды составляет 0,3% от кадастровой стоимости участка, а для технопарков – 0,01%. С компанией «Связьстройдеталь» были заключены дополнительные соглашения к двум договорам аренды земли общей площадью 1,15 гектара. На ставку аренды 0,3% по этим участкам предприятие перейдет уже с 1 июля, – рассказал заммэра Ефимов.

«Связьстройдеталь» статус промышленного комплекса получила пять лет назад для трех арендуемых участков. Производство существует уже почти 30 лет. Выпускает свыше трех тысяч наименования продукции для ремонта и строительства линий связи. Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что статус промкомплекса экономит компании 80% на оплате земельного налога и 50% на налоге на имущество. Региональный налог на прибыль для компании также снижен с 17% до 13,5%.

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— Скидкой на аренду городской земли пользуются компании, работающие в таких социально значимых отраслях, как пищевая промышленность, фармацевтика, а также наукоемкие производства – авиационная промышленность, машиностроение и другие. Льгота оформляется в виде дополнительного соглашения к договору аренды, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Каждая компания-льготник ежегодно подтверждает статус технопарка или промышленного комплекса перед специальной комиссией. Однако в этом году, чтобы снизить административные барьеры бизнесу, по решению мэра Москва Сергея Собянина специальные статусы продляются автоматически.

Ранее в 2022 году льготные ставки на аренду городской земли получили технопарки «Калибр», «Институт электронных управляющих машин имени И.С. Брука», «Московский завод тепловой автоматики». «Агентство промышленного развития инвестиций» оформило статус промкомплекса. Общая площадь занимаемых ими участков составляет 4,4 гектара. Мера позволит предприятиям в сумме экономить около 17 млн рублей ежегодно.