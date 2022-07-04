Реконструкция советских памятников в Москве: Монумент рабочим - на Пресне, мозаики - на стадионе «Авангард»

К 2024 году стадион «Авангард» на шоссе Энтузиастов полностью обновят

Во время реконструкции исторических районов столицы стараются сохранить памятники времен СССР. Некоторые из них украсят вновь создаваемые жилые кварталы и общественные пространства. Рассказываем о некоторых проектах.

МРАМОР, БРОНЗА И КРАСНЫЙ КИРПИЧ

На Пресненском валу в центре столицы бывшую промзону на восемь гектаров превратят в новый городской квартал с жилыми корпусами, кинотеатром, музеем. В ближайшие три года здесь также появятся гастрономический центр, прогулочный бульвар с цветниками, игровыми и спортивными площадками. Этот город-сад построят на месте бывших вагоноремонтных мастерских Московско-Александровской железной дороги. Здесь, недалёко от Белорусского вокзала, оставят и отреставрируют не только исторические здания депо из красного кирпича, но и советский монумент рабочим-участникам революции и Великой Отечественной войны. После восстановления композицию из мраморной стелы, бронзовой статуи рабочего и мраморных досок с фамилиями работников завода поставят в соседнем сквере на Грузинском Валу.

Монумент рабочим-участникам революции и Великой Отечественной войны

СПОРТСМЕНЫ ВЕРНУТСЯ

К 2024 году стадион «Авангард» на шоссе Энтузиастов полностью обновят. В спорткомплексе площадью 12 гектаров разместятся шесть детских и спортивных зон, а также воркаут с уличными тренажерами. Для пожилых людей построят специальный фитнес-комплекс. Ещё здесь появится многофункциональная спортивная зона, пешеходный фонтан, амфитеатр для занятий йогой, танцами и фехтованием.

При этом вернут исторический вид постройкам 50-х годов прошлого века в стиле классицизма. Это здание администрации, стадион с трибунами и входные павильоны. Справа и слева от центральных ворот стадиона восстановят утраченные мозаичные панно времен СССР с изображениями спортсменов.

МАЛЬЧИШ-КИБАЛЬЧИШ БУДЕТ КАК НОВЫЙ

На Воробьёвых горах обновят памятник Мальчишу-Кибальчишу около Дворца пионеров. Для этого реставраторам придётся временно снять с постамента установленную полвека назад скульптуру и увезти в мастерскую. Медную фигуру с саблей и горном сначала промоют водой. С металла уберут пятна ржавчины и заделают трещины, а также восстановят деформированные места. Затем нанесут специальные защитные составы от коррозии и разрушений. Бетонный постамент тоже обновят и заново покрасят.

На Воробьёвых горах обновят памятник Мальчишу-Кибальчишу

РАКЕТА, НА СТАРТ!

До конца 2023 года отреставрируют один из самых известных и высоких памятников в России - 110-метровый монумент «Покорителям космоса». Его открыли в 60-е годы прошлого века на аллее Героев Космоса, недалеко от главного входа на ВДНХ. Мемориал не только почистят от грязи, но и обновят титановые пластины, уберут сколы и трещины, заделают швы на гранитных постаментах. В порядок приведут горельефы, надписи на стилобате и декоративные вентиляционные решетки. Кроме того, укрепят конструкции стелы. Затем памятник обработают специальными защитными составами.

110-метровый монумент «Покорителям космоса»

СИМВОЛЫ УШЕДШЕЙ ЭПОХИ

На жилом доме Военно-инженерной академии имени В.В. Куйбышева в Подколокольном переулке в районе Таганки отреставрируют скульптуры «Промышленность» и «Сельское хозяйство». С 1937 года они украшают арку восьмиэтажки в стиле сталинского ампира. Фигуры шахтёра и колхозницы частично полые. Их собирали с помощью металлических каркасов. Спустя десятилетия конструкции оказались в аварийном состоянии. Специалисты разберут скульптуры и приводить их в порядок будут уже в мастерской. Каждую деталь несколько раз промоют, очистят от грязи и старой краски. Кроме того, уберут испорченные фрагменты из бетона. Сломанный в некоторых местах металлический «скелет» заменят новым. После обработки защитными составами фигурам ещё предстоит грунтовка и покраска. На крыше также поставят систему для отвода дождевой воды и тающего снега. Это сбережёт обновлённые скульптуры от возможных повреждений из-за капризов погоды.