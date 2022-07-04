Для жителей Таганки готова первая новостройка по программе реновации

В центре столицы становится все больше районов, в которых участники реновации получают новые квартиры. Напомним, с начала программы таких семей в округе уже почти 1400. Это жители Пресненского и Басманного районов, где полностью расселили 21 пятиэтажку и ещё из трёх старых домов переезд скоро завершится. Теперь настала очередь и Таганского района.

«На улице Мельникова, 2 полностью готов жилой дом для переселения жителей сносимых хрущевок, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Это первая новостройка по программе реновации в районе».

По его словам, здание возвели по индивидуальному проекту. Дом собран из трёх секций, с подземным паркингом. Глава ведомства поделился некоторыми подробностями.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Новостройка на улице Мельникова выглядит так:

- 378 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Среди них однокомнатных – 126, двухкомнатных – 220, трехкомнатных – 32;

- 3 квартиры - для маломобильных жильцов. Здесь увеличили ширину проходов и поставили специальную сантехнику;

- первые этажи - нежилые, на них могут разместиться офисы, технические зоны для обслуживания жилых домов, магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей;

- в вестибюле жилой зоны - колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, почтовых ящиков;

- в подъездах - грузопассажирские лифты на 1000 кг и 400 кг, с визуальной и тактильной информацией;

- в доме - системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением;

- во дворе - детская игровая площадка с качелями и горками. Для любителей уличного спорта - новые тренажеры, турники и брусья.

ЦИФРЫ

Программу реновации жилья мэр Москвы Сергей Собянин утвердил в августе 2017 года. В ней участвует 5175 домов, в которых проживают около 1 миллиона москвичей.

Новоселье в разных районах столицы уже отметили 59 тысяч человек.

Для переселенцев реновации готов уже 191 дом – это 2,5 миллиона квадратных метров жилой площади. Из них 182 новостройки переданы под заселение.

Всего с начала программы стартовал переезд 86,8 тысячи человек. Из них 59 тысяч уже переехали.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах для переселенцев.