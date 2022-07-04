На западе столицы появятся два подземных пешеходных перехода

Столичные районы делают удобнее для пешеходов. Подземные и наземные переходы возводятся на действующих и перспективных линиях МЦД, новых участках дорог, в том числе хордах, входящих в будущий Московский скоростной диаметр.

«Два подземных пешеходных перехода строят в районе пересечения с улицей Новоорловская и горнолыжного склона «Ново-Переделкино» на участке от Боровского до Киевского шоссе, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сооружения готовы на 40%».

По его словам, здесь уже установлены монолитные конструкции перехода. Сейчас специалисты занимаются устройством инженерных систем и внутренней отделкой.

Напомним, подземные тоннели для пешеходов прокладывают по проекту магистрали «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе». На участке от Боровского до Киевского шоссе планируют построить и реконструировать 9,1 километра дорог. Сюда входят эстакада, тоннель, путепровод и два подземных пешеходных перехода. Кроме того, вдоль дорог проведут благоустройство. Озеленителям предстоит высадить более 20 тысяч деревьев, около 16 тысяч кустарников и 46 гектаров газона.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу в 2023 году завершить строительство всех хордовых магистралей», – добавил Загрутдинов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Семь подземных и три надземных пешеходных перехода появятся на участке трассы «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе» от улицы Поляны до Варшавки. Строительство и реконструкция в этом районе начнутся в ближайшие три месяца.

Для подземных сооружений выбрали такие улицы, как Ратная (в районе д. 16, корп. 3), Старобитцевская (д. 23), Бобучарская (д. 2), Куликовская (д. 16), Поляны (вл. 3А, стр. 5, д. 7), а также пересечение улиц Поляны и Скобелевская. А надземные переходы построят на трёх улицах - Поляны (в районе д. 5), Новобутовская (д. 2А) и Изюмская (д. 22).

Как правило, в современных переходах размещают лестничные спуски с пандусами и лифты для инвалидов.