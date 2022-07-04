От «лухари» к ухарям: где в «Сокольниках» с комфортом позагорать и искупаться

Бассейн на территории пляжного комплекса The Баssейн в парке "Сокольники". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Парк «Сокольники» на востоке Москвы может порадовать москвичей сразу двумя видами пляжного отдыха: люксовым-комфортным и обычным-привычным. И у того, и у другого есть свои плюсы и минусы. Рассказываем в подробностях.

ДОРОГО-БОГАТО

Зона TheBassein в парке «Сокольники» открылась в 2012 году. Расположена она в 20 минутах ходьбы от одноименной станции метро. Внутри все устроено, как на обложках модных журналов: голубые бассейны с подогревом (взрослый - 20х10 м, детский 10х5 м), белоснежные шезлонги, кровати под балдахинами, официанты…

- Мама, а можно на этой кровати попрыгать? – восхищенно разевает рот девочка лет пяти, которая стоит передо мной в очереди. Ее мама смотрит на стоимость (15 тыс. руб. в будни, 20 тыс. руб. в выходные) и твердо отвечает: «Нет».

Вариантов посещения тут два: либо по сеансам (09:00-12:45, 13:00-15:45 и 16:00-21:45), либо на весь день. Дополнительный уровень комфорта – кровати и бунгало, естественно, за отдельную плату.

Если хочется отдохнуть, когда народу минимум, приходить надо с утра, к обеду людей становится много. В будни места есть, а в выходные придется постоять в очереди, ожидая, пока освободится место под солнцем. Заранее забронировать его нельзя. Со своими едой и напитками не пустят. А вот полотенце можно привезти свое.

Внутри все чистенько, удобно, есть кабинки для переодевания и отдельная зона для курения. За дополнительную плату можно получить матрас для шезлонга (от 300 руб.), полотенце (от 200 руб.), ключ от сейфа (от 150 руб.), волейбольный мяч, бадминтон или нарды (от 200 руб).

Пространство делится на две зоны: стандарт (белые шезлонги) и ВИП (оформлена темным деревом). Разница в том, что стандарт чуть дальше от бассейнов, но в этом свой плюс: туда точно не долетят брызги от детей и взрослых, которые плещутся в воде, а идти до бассейна от «стандарта» совсем не далеко.

И детский, и взрослый бассейны – неглубокие. Мне с моим ростом в 1,63 метра в первом вода доходила примерно до пояса, во втором – по грудь.

На территории дежурят спасатели. Медиков здесь пока нет, однако набор персонала идет, так что скоро они появятся. Зато уже сейчас вечерами работает диджей. Расписание развлекательной программы лучше заранее уточнять на сайте (thebassein.ru).

Есть бесплатная парковка рядом с входом в парк.

Где: парк Сокольники, Митьковский проезд 1с1.

Как добраться: м. «Сокольники», далее – авт. №№ 40, 140, 265 до ост. «Улица Шумкина» либо 20 минут пешком.

Время работы: с 09.00 до 21.45

Цены (руб.):

- зона стандарт: сеанс – 1250, весь день – 2500

- ВИП-зона: сеанс – 1500, весь день – 3000

- дети от 2 до 12 лет без шезлонга: сеанс – 850, весь день – 1500

В стоимость включены: шезлонги, зонтики от солнца, душ, туалет.

За дополнительную плату: еда, напитки, алкоголь, кальян, игры.

Кафе: капучино – 250, чай (черный, зеленый) – 400, салат «Цезарь» с курицей – 580, окрошка - 400, картошка фри – 350, бургер с котлетой из мраморной говядины – 690, спагетти карбонара – 550, мороженое – 150.

ДЕШЕВО-СЕРДИТО

В 30 минутах неспешной ходьбы от бассейнов находится Верхний Путяевский пруд, где организован общественный песчаный пляж. За его территорией дежурят машины «Скорой помощи» и пожарные, а на песочке в тени деревьев страдает от безделья спасатель, пытаясь скрасить свои нелегкие трудовые будни вездесущим интернетом.

Из удобств здесь установлены раздевалки, туалеты, летний душ, комната матери и ребенка (пока не работает) и даже питьевой фонтанчик. Есть волейбольная и детская площадки. Все бесплатно. Проката лежаков и зонтов замечено не было.

А вот за едой придется идти на другой берег озера. Киоск с кофе и сосисками находится рядом с вейк-парком (территория для воднолыжного спорта). И когда очередной удалец пролетает на тросе и на лыжах по водной глади, хочется последовать его примеру. Далее все зависит от финансовых возможностей: 10-минутное обучение на суше и в воде с арендой оборудования стоит 2500 руб., можно брать несколько таких 10-минутных сетов и даже покупать что-то вроде абонемента (подробнее смотрите на сайте wakesokolniki.ru).

Где: парк Сокольники, 4-й Лучевой просек

Как добраться: от платформы «Маленковская» Ярославского направления пешком 400 метров по парку. От м. «Сокольники» авт. №140 до ост. «4-й Лучевой просек».

Вход свободный.

Время работы: с 08.00 до 22.00

Цены в киоске (руб.): капучино – 200, чай (черный, зеленый) – 100, сэндвич тост с ветчиной из индейки – 200, хот-дог классический – 200, бургер с котлетой – 300, картошка фри – 150, маффин – 120, мороженое – 150.