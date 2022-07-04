В Ховрино после реконструкции открылась поликлиника

Фото: stroi.mos.ru

Поликлиники в Москве продолжают улучшаться. В ближайшие два года планируется комплексная реконструкция более 200 устаревших зданий. Среди них - филиал №5 городской поликлиники №45 на Флотской улице в Ховрино. Практически полностью перестроенный корпус сегодня, 4 июля, вновь начал принимать пациентов.

«Количество обновлённых поликлиник увеличивается, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин на открытии здания в Ховрино. - Уже 50 поликлиник реконструировано и вошло в строй. Еще сразу же 100 поликлиник сейчас находится в реконструкции. Такой масштаб просто огромный. Надеюсь, мы с ним справимся».

Мэр отметил, что в ближайшее время начнут ремонтировать ещё 50 районных амбулаторий. «Всего 200 поликлиник, так что у нас наполовину все поликлиники Москвы будут самыми современными», - уточнил Собянин.

Сегодня же после реконструкции в городе открыли еще одно обновлённое здание - филиал №1 городской поликлиники №134 в Ясенево на Тарусской улице.

ЧТО СДЕЛАЛИ

В поликлинике на Флотской улице во время реконструкции:

- заново обустроили фасад;

- заменили инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола;

- поставили лифты, системы вентиляции и кондиционирования;

- обновили дверные и оконные блоки;

- провели отделку кабинетов и общественных зон;

- закупили новейшую медтехнику, в том числе по контрактам жизненного цикла один рентгенографический комплекс на два рабочих места, один маммограф, один аппарат типа U-дуга для флюорографических исследований, три аппарата УЗИ.

По новому московскому стандарту поликлиник:

- врачей распределяют по кабинетам так, чтобы уменьшить очереди на приём;

- для пациентов появляются места комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, диванами и креслами;

- для врачей и медицинских сестер - комнаты отдыха, где они могут перекусить и обсудить рабочие вопросы;

- в регистратуре работают сотрудники центров госуслуг «Мои документы». Они встречают пациентов, отвечают на вопросы, могут подсказать, где находится нужный кабинет врача или процедурная.

ЦИФРЫ

В Москве по программе реконструкции поликлиник обновят 201 здание. Из них 106 - сейчас ремонтируют.

До конца 2022 года завершат ремонт порядка 40 строений.

Ещё в 43 зданиях в этом году начнутся строительно-монтажные работы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кроме реконструкции устаревших амбулаторий, в столице построят порядка 30 новых зданий поликлиник в районах, где их очень не хватает. К примеру, одна из них появится на западе города в Кунцево. Детская поликлиника на 320 посещений в смену сейчас возводится на улице Академика Павлова.

«Специалисты продолжают отделочные работы и устройство инженерных систем, а также занимаются благоустройством, - рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Здание готово более чем на 94 процента».

По его словам, всего Департаментом строительства возводятся сейчас 17 новых зданий поликлиник. До конца этого года будут полностью готовы 10 строений в различных районах столицы.