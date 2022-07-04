Губернатор Андрей Воробьёв рассказал, что социальная карта в Подмосковье станет электронной

В Московской области продолжают работу по переводу государственных и региональных услуг в цифровой формат. При этом Подмосковье по развитию «цифры» несколько лет удерживает лидирующие позиции среди регионов России.

- Смысл заключается в том, чтобы человек получал услуги - регистрировал жилье, компании, мог пройти контрольно-надзорные мероприятия, не выходя из своего офиса или квартиры, - напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с областным правительством и главами муниципалитетов. - Люди заходят на портал и не тратят время на посещение МФЦ и сбор справок. У нас порядка 380 региональных услуг. Очень приятно, что абсолютное большинство переведено в цифру. Это значит, все, что касается записи в школу, больницу, получения льгот по ЖКУ - сегодня делается в автоматическом режиме. Целый комплекс услуг, когда ребенок рождается, у нас предоставляется в роддоме. Не надо больше ходить по ЗАГСам - система здравоохранения выдает все необходимые документы.

Сейчас в цифровой формат переводят федеральные услуги, связанные с Росреестра и МВД.

- Нам совместно предстоит проделать дополнительно большую работу, чтобы их предоставление - для человека не имеет значения, федеральные они или региональные - было также удобным и быстрым.

Сбор справок, беготня по кабинетам и длинные очереди остались в прошлом. Сейчас для получения большинства услуг достаточно обратить в ближайший МФЦ.

Вице-губернатор региона Ирина Каклюгина отметила, что в целом специалисты ежегодно фиксируют 14 млн обращений за предоставлением госуслуг.

- Самая массовая услуга - это компенсация ЖКУ - 2,3 млн получателей, - сообщила Каклюгина. - Мы компенсируем свет, газ, отопление, воду, капремонт и вывоз мусора. Раньше, когда человек становился пенсионером или многодетным, ему нужно было написать заявление, прикрепить справки, прийти в МФЦ, принести оригиналы документов и только потом он получал выплату. Все это было долго, неудобно. Сейчас же человек никуда не ходит. Мы сами из системы проактивно узнаем, что он стал пенсионером, отправляем ему СМС-уведомление, о том, что ему положена льгота. И дальше он получает по ней выплату.

Например, с апреля текущего года так оформляется компенсация за ЖКУ (размер льготы - от 50% до 100% в зависимости от категории граждан - ветераны ВОВ, инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи).

С июля жители Подмосковья смогут так же проактивно получать социальные карты, дающие право на бесплатный проезд. (За ними каждый год обращаются 120 тыс. человек).

- Одна из основных задач на этот год - сделать социальную карту виртуальной. Потому что удобно, когда ее не нужно носить, - рассказала вице-губернатор. - У тебя всегда с собой телефон и по нему можно проехать. Мы сейчас отрабатываем с Москвой эту услугу, потому что жители у нас ездят и по Москве, и по Московской области. Также у нас в планах три проакивные услуги для инвалидов и пять проактивных услуг для приемных семей 1 это пособия, всевозможные выплаты на ребенка.

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