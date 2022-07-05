В центре Москвы появилась площадь Луганской Народной Республики

Рядом находится здание посольства Великобритании Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Новый адрес сегодня, 5 июля, появился на карте Москвы - площадь Луганской Народной Республики. Постановление об этом подписал мэр Сергей Собянин.

Название присвоено безымянной территории в районе Арбата, вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат. Рядом находится здание посольства Великобритании. Напомним, ранее с такой инициативой выступили депутаты Мосгордумы и жители столицы. Место для площади ЛНР выбрали москвичи во время опроса на портале «Активный гражданин». В нем участвовали 109 603 человека.

За вариант размещения площади на Смоленской набережной проголосовали 57% (62 305 человек).

Ранее в июне этого года в Пресненском районе столицы появилась площадь Донецкой Народной Республики. Она разместилась вдоль Конюшковской улицы между Большим Девятинским и Малым Конюшковским переулками около здания посольства США.