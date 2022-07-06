Первый юбилей Новой Москвы отмечают на Манежной площади

Фото: Андрей АБРАМОВ

Троицкий и Новомосковский округ (ТиНАО) десять лет назад приняли в состав Москвы. Это направление называют Новой Москвой, хотя сами жители любят более звучное прилагательное — «молодая». С ним столица стала еще разнообразнее: теперь не только старый город с бульварами, особняками и Кремлем, блестящим деловым центром и обаятельными спальными кварталами. У Москвы появились современные жилые районы, коттеджные поселки и метро, там, где еще недавно были заброшенные совхозами угодья.

В ГАРМОНИИ СО ВСЕМИ

Отмечать событие решили на главной фестивальной площадке города — Манежной площади. С 1 июля тут каждый день чествуют новые округа. Бесплатные детские карусели, мастер-классы по мультипликации и рисованию.

Открыты десятки точек, в которых можно взять еду навынос. Перекусить можно прямо на площадке — кругом столики с навесами от зноя и непогоды. По концепции фестиваля, рестораторы (готовят тут, зачастую, именитые столичные заведения, которые решили сделать мини-филиалы на площадке «Московских сезонов») договорились о поставке ингредиентов, выращенных хозяйствами Новой Москвы.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Самое популярное блюдо — «Московская паэлья». Креветки и кальмары у нас, конечно, не выращивают. Но шеф-повар, к слову уроженец Латинской Америки, — говорит, что паэлья своим разнообразным составом (разные морепродукты, рис, куча специй и овощей) символизирует гармонию всего разного, что есть в мегаполисе.

На сцене сменяют друг друга новомосковские коллективы — певцы, «народники», шоу-балеты и другие таланты. В день открытия фестиваля пела Наташа Королева. Она искренне поздравила Новую Москву — сама живет в деревне Крекшино, которая входит в состав Марушкинского поселения.

ЛЕТО В МОСКВЕ = ЛЕТО НА ПРИРОДЕ

В центре фестивальной площадки стоит красный павильон-вагончик. Весь в цветах и пользуется бешеным спросом в качестве фотозоны. Но если зайти внутрь, то попадаешь в информационный центр. Тут предложат полсотни вариантов (или даже больше!) досуга в Новой Москве.

Для любителей истории — усадьбы Остафьево, Вороново и Староникольское. Расслабленный уик-энд или полноценный отпуск можно провести в оздоровительных комплексах «Десна», «Ватутинки» и других. Детей готовы занять во многочисленных кружках — вроде школы робототехники, танцклассов, — или в оздоровительном лагере.

Поехать в Новую Москву — значит поехать на природу. Здесь порядка 20 парковых зон. А еще много рыбных мест. На рыбалку стоит отправиться на речки Пахра, Десна или на один из прудов при поселениях, деревнях и селах. Хорошие отзывы на водоемы в Рудневе, Былове, Сосенках, Варваринский пруд в Красной Пахре, водохранилище в Настасьино.

Фото: Андрей АБРАМОВ

ЧЕСТНАЯ ЯРМАРКА

Лучшая продукция ТиНАО

В переходе с Манежной на площадь Революции работает крытый рынок, куда съехались фермеры, ремесленники и производства Новой Москвы. Вот что там можно купить.

Деликатесы. Поклонники сыра выстраиваются за ароматными бри, горгонзолой, рокфором. В Новой Москве варять даже гауду с трюфелем и камамбер. Соседние прилавки ломятся от мясных рулетов, карбонада и колбас. В том числе крафтовых: их делали вручную. Повышенный спрос на модные нынче паштеты, рийеты и террины — холодные мясные закуски. К ним тут же продают конфитюры и соусы.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Каждый день приходит большая машина с молокозавода и привозит свежие йогурты, ряженку, сметану, творог и сливки. Рыбой тоже можно закупиться — белуга, осетр, окунь, горбуша и форель к вашему столу.

Наши овощи. Не глянцевые помидоры и водянистые огурцы, а налитые плоды, фрукты и ягоды. Продают картофель, капусту, клубнику, которые выращивают предприятия Новой Москвы.

Полезные десерты. В них низкое содержание сахара (или его вовсе не добавляют) и нет аллергенного глютена. Предлагают шоколад, конфеты, драже и шоколадно-ореховые пасты из натуральных ингредиентов. Любители традиционной выпечки выходят из павильона с пакетами полными заварных колечек, ватрушек и рогаликов.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Троицкий платок и изделия из натурального дерева. В Троицке шьют шелковые платки, которые расписывают вручную — роскошный дамский аксессуар и в пир, и в мир. Рядом сотни моделей игрушек, которые делают из материалов (шерсть, хлопок) Троицкой камвольной фабрики. Поклонники экостиля могут выбрать предметы декора для дома и офиса из массивов различных пород древесины. Журнальные столики и разделочные доски с вкраплениями эпоксидной смолы (смотрится как разноцветная «космическая» река!), часы и подносы. Есть декоративные статуэтки ручной работы, которыми можно украсить дачный участок или загородный дом.

Фото: Андрей АБРАМОВ

КОНКРЕТНО

Фестиваль продлиться до 10 июня. По будням концерты с 17:00 до 19:00, а местер-классы с 15:00 до 18:00. В выходные артисты выходят на сцену с 15:00, а интерактивные зоны открываются в 12:00. Подробное расписание и афишу смотрите на сайте moscowseasons.com в разделе «События».

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Расширение города стало одним из самых сложных решений, которые мне пришлось принимать на посту главы города. Оно не было популярным. Но сегодня без новых территорий уже невозможно представить себе Москву. Расширение города для нас было не роскошью, а естественной и насущной необходимостью».

Мэр Москвы Сергей Собянин.