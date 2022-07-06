С какими вопросами россияне чаще всего обращаются к чат-ботам

ЧАТ-БОТАМ СТАЛИ БОЛЬШЕ ДОВЕРЯТЬ

Аналитики компании Tele2 выяснили, как часто пользователи решают те или иные вопросы онлайн. И что предпочитают – живое общение в чате с оператором, или же диалог с умным чат-ботом.

Оказалось, что в последнее время абоненты стали охотнее отправлять те или иные вопросы роботам. По данным компании, только за последние полгода - с января по июнь - число запросов, адресованных к умным помощникам, увеличилось на 16%, это данные в сравнении с 2021 годом. Кстати, чат-боты стали намного смышленее. Могут запросто предоставить консультацию по 2 тысячам тем. Хотя еще год назад их познания были на уровне одной тысячи тем.

Чаще всего пользователи консультируются по волнующим их вопросам в мобильном приложении оператора, это 82% от общего числа всех обращений. Далее по популярности идут соцсети и мессенджеры. Если говорить только о них, то большего всего обращений поступает в VK - 41%, на втором месте WhatsApp - 37%, на третьем Viber - 11%, далее идут Telegram и «Одноклассники», в которых по 4% и 3% запросов соответственно.

Самые часто задаваемые вопросы о тарифах и услугах, их поступает 25%. Еще 16% касаются счетов и детализации расходов. И 7% касаются сервисов передачи данных.

РОБОТЫ УЧАТСЯ, ОБЩАЯСЬ С КЛИЕНТАМИ

В компании отметили, что в любом приложении пользователи могут обратиться за консультацией не только к роботу, но и живому оператору. Все зависит от тематики обращения.

- Мы настроили прямой перевод на эксперта в случае объемных и нестандартных запросов, конфликтных обращений, тем блокировки карты и саморегистрации, - уточнила Елена Юрина, директор по дистанционному сервису Tele2. - Абонентам важно иметь возможность решать вопросы лично, поэтому эту опцию мы не убираем. Говорить о том, что консультации с чат-ботом полностью вытесняют общение со специалистами службы поддержки еще рано.

Что касается чат-ботов, то они стали толковее и самостоятельнее. Например, в месяц виртуальный помощник обрабатывает больше 420 тысяч запросов, и все это делает самостоятельно, без помощи IT-специалистов. Аналитики говорят, что роботы учатся на своем же опыте, исходя из обработки тех или иных запросов.

Из интересных наблюдений можно выделить то, что в Telegram и мобильном приложении пользователи охотно общаются с ботом в чате, а в WhatsApp и Viber еще пока осторожничают.