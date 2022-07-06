Скейт-парк, воркаут и памп-трек: Где в столице появятся новые уличные «спортзалы»

Около Битцевского леса строят сразу две площадки для экстрима

Летом многие выходят на тренировку в парк, на ближайшую спортплощадку или набережную. Тем более, что удобных мест для бесплатных занятий спортом в столице становится больше. Например, в июне открылись два теннисных корта - в парке «Ходынское поле», поле для игры в мини-гольф - в зоне отдыха «Покровский берег» около Химкинского водохранилища, велодорожка с подъемами и спусками - в ландшафтном парке «Митино».

В ближайшие месяцы в разных районах города появятся новые уличные «спортзалы». Вход везде свободный. Рассказываем, что и где сделают.

Примечание.

Памп-трек - специальная велотрасса для экстремалов, на которой полно ям, кочек и горок, а ровных участков обычно не бывает.

Скейт-парк - ещё одна площадка для любителей кататься с ветерком. Например, на трюковых самокатах, скейтбордах, BMX-велосипедах, беговелах и трюковых роликах.

Воркаут - место для уличной гимнастики на турниках, брусьях, специальных тренажерах.

ВОЛНЫ, ПИРАМИДЫ И КАСКАДЫ

Около Битцевского леса строят сразу две площадки для экстрима. Памп-трек разделят на две зоны - для новичков и профессионалов. На замкнутой трассе сделают волны, уклоны, повороты. А рядом появится скейт-парк - с каскадами фигур, перилами, боксами, пирамидами. Вдоль спортивного маршрута, который соединят с соседней Ясеневской аллеей, разместятся также универсальная площадка для мини-футбола, волейбола, баскетбола и ещё одна - для пинг-понга. На аллее проложат спортивно-оздоровительный маршрут. Летом по нему смогут гонять велосипедисты и бегуны, а зимой - лыжники.

Где: недалеко от метро «Улица Академика Янгеля» в рекреационном центре «Зелёный бульвар».

ВОЛЕЙБОЛ НА БЕРЕГУ ПРУДА

В парке «Покровское-Стрешнево» на месте прежней спортплощадки откроют новую - для пляжного волейбола с четырьмя полями. По соседству появятся две площадки для стритбола, столы для пинг-понга и профессиональный скейт-парк. Кроме того, в центре парка обновят две зоны для воркаута. В исторической части приведут в порядок футбольное поле около оранжереи.

Где: на берегу 4-го Иваньковского пруда.

В парке «Покровское-Стрешнево» на месте прежней спортплощадки откроют новую

ТРЮКИ В ВОЗДУХЕ

В будущем парке «Яуза» создают спортивный кластер на площади почти 2,5 тысячи квадратных метров. Здесь обновят действующую зону для воркаута, поле для мини-футбола и хоккейную коробку. Рядом появится памп-трек для тренировок спортсменов с разным уровнем подготовки. Некоторые трюки можно будет делать в воздухе. В кластере разместят площадки для игры в городки и баскетбол. Здесь же построят небольшую зону отдыха с амфитеатром, который при необходимости превращается в зрительские трибуны.

Где: вдоль Широкой улицы, между реками Яуза и Чермянка.

В будущем парке «Яуза» создают спортивный кластер

ПО ПАРКУ - НА ВЕЛОСИПЕДЕ И БЕГОМ

На востоке столицы запустят дополнительные велосипедные и беговые маршруты. Вокруг парка пройдёт кольцевая трасса длиной около 6,6 километра. Ещё добавят две транзитные велодорожки на два и три километра - от железнодорожной платформы Плющево до Новогиреевской эстакады и от улицы Юности до железнодорожной платформы Кусково. Их соединят с главными входами в парк. Рядом в павильонах откроют пункты велопроката.

Для бегунов уложат дорожки с мягким, пропускающим воду покрытием с гранитным отсевом. Эти маршруты опутают весь парк несколькими кольцевыми линиями разной длины - полтора, три и четыре километра. Все они пройдут около основных парковых входов. Вдоль беговых трасс поставят уличные тренажёры для воркаута.

Где: в лесопарке «Кусково».

На востоке столицы запустят дополнительные велосипедные и беговые маршруты

ЙОГА НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Сразу 32 площадки для спортивных занятий появятся на северо-западе города. Их свяжут единым пешеходным маршрутом. В зеленых зонах уже появились новые и реконструированные семь зон для тренировок площадью от 85 до 940 квадратных метров. А вдоль транзитных дорожек и единой прогулочной трассы разместятся 25 небольших спортплощадок с отдельно стоящими тренажерами для разминки. Каждая такая зона - от 20 до 40 квадратных метров. Кстати, здесь уже готовы площадка для игры в пинг-понг, а также специальный деревянный настил для занятий йогой на улице.

Скоро откроются и два обновлённых игровых поля для баскетбола. На многофункциональной площадке можно будет сразиться в футбол, стритбол или волейбол.

Где: в Щукинском парке и Всехсвятской роще.