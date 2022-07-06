Очереди за билетами и бои за лежаки: плюсы и минусы бюджетного отдыха у открытого бассейна в Москве

В общем, если вы хотите побывать в обществе, пообщаться с чужими детьми, позагорать и немного поокунаться в бассейн - то вам точно сюда Фото: Александра БУДАЕВА

500 рублей вход, 200 - аренда шезлонга на сеанс - голубые бассейны в парке Фили так и манят отдыхающих в жару.

ТРАВКА НА БЕРЕГУ И В ВОДЕ

От бассейнов до причала тянется так называемый Травяной пляж. По сути это деревянные бесплатные лежаки. Те, кто приходит к ним не первый раз, берут с собой салфетки, чтобы их протереть, подстилку, чтобы положить поверх разогретого солнцем дерева, и... пульверизатор, чтобы опрыскивать себя и не перегреваться на солнце.

Остальные, как следует поджарившись, идут на Москву-реку. Официального разрешения на купание от Роспотребнадзора нет. Но в такое пекло народ, конечно, плещется. За безопасностью на реке одним глазом следит спасатель, который дежурит у платных бассейнов. Также водоем патрулирует катер.

От бассейнов до причала тянется так называемый Травяной пляж Фото: Александра БУДАЕВА

- Ничего, что вода грязная? - интересуюсь я у мамаши: она с умилением смотрит, как ее отпрыски плавают в подозрительной жиже.

- Ой, тут еще мой дед купался, ничего страшного, - отмахивается от меня дамочка.

Я выразительно смотрю на водоросли, слизь и какой-то мусор на поверхности, после чего отчаливаю к бассейнам.

СТОЛПОТВОРЕНИЕ

Попасть к заветному беленькому шезлонгу даже в будни оказывается не так просто. Во-первых, банально нет мест ("К 9.30 в следующий раз приходите", - советует билетер). Во-вторых, надо либо брать абонемент на весь день, либо ждать, пока не начнется следующий сеанс (см. «Конкретно»).

Попасть к заветному беленькому шезлонгу даже в будни оказывается не так просто Фото: Александра БУДАЕВА

Выбираю второй вариант и ухожу прогуляться вдоль реки, чтобы не стоять в ожидании на солнцепеке. И это оказывается фатальной ошибкой: когда я возвращаюсь к началу сеанса, у входа стоит очередь из 30 человек ("Что же здесь в выходные творится?" - думаю я с ужасом).

Прожарившись на солнце еще минут 20, я, наконец, дохожу до стадии покупки билета. И тут начинается битва за лежаки.

- Вот мужчина в синей кепке, видите? Рядом с ним последний свободный шезлонг, занимайте, - говорят мне на входе.

Очередь за мной накрывает волной негодования:

- У меня дети, отдайте лежак мне, девушка и на полотенце полежать может! - возопила женщина с двумя девчушками лет шести-семи.

- Нам с внучком лучше отдайте! - в сердцах потрясает надувным крокодилом пожилая дама.

- Мама, хочу лежак! - вопит чей-то ребенок.

Я проскальзываю мимо них молчком, предоставляя неизвестному мне мужчине возможность лицом к лицу столкнуться с народным гневом и выжить. Ну или нет - это уж как ему повезет.

Попасть к заветному беленькому шезлонгу даже в будни оказывается не так просто Фото: Александра БУДАЕВА

ФЛАМИНГО, МЯЧ И ДРУГИЕ БЕДСТВИЯ

Всего здесь три бассейна. Детский "лягушатник" и два взрослых: один с подогретой водой, второй - с прохладной. Вода чистая, прозрачная. Запах хлорки не чувствуется. Душа нет, сполоснуться можно из шланга. Туалеты, еда и напитки - за территорией бассейна, на берегу. Но всем отдыхающим выдаются браслетики, так что выйти и зайти можно без проблем.

Вокруг буквально кипит жизнь, и вы волей-неволей становитесь ее частью Фото: Александра БУДАЕВА

Бассейны небольшие, народу много, так что собственно поплавать не удастся. Рядом дежурит спасатель, который то и дело призывает детей не прыгать с бортиков в воду. После этого веселье ненадолго затихает, чтобы продолжиться минут через 10 с новой силой.

Я медленно перебираю ногами по дну (с моим ростом 163 в обоих взрослых бассейнах воды мне - по шею), и тут получаю ощутимый удар по голове.

Медленно оборачиваюсь (в воде это непросто, согласитесь) и утыкаюсь носом в розового фламинго. Над надувным чудищем возвышается голова белокурой девочки, чья нога снова целится мне в голову. Новый удар предотвращает ее мама: перехватывает ненаглядное дитятко со словами "Ой, мы тут плавать учимся, вы извините, ну ничего страшного же, да?"

На всякий случай вылезаю из бассейна и укладываюсь на шезлонг. Но и тут словить дзен мне не суждено: неуемные дети начинают перекидывать в воде мяч, который, конечно же, то и дело летит в отдыхающих.

Вокруг буквально кипит жизнь, и вы волей-неволей становитесь ее частью.

В общем, если вы хотите побывать в обществе, пообщаться с чужими детьми, позагорать и немного поокунаться в бассейн - то вам точно сюда. А вот релакс поискать придется в другом месте - чуть менее многолюдном.

Всего здесь три бассейна. Детский "лягушатник" и два взрослых: один с подогретой водой, второй - с прохладной Фото: Александра БУДАЕВА

КОНКРЕТНО

Где: Филевский парк, ул. Большая Филевская, 22, стр. 6

Как добраться: ст. м. «Филевский парк», далее 15 минут пешком, на авт. Т54, 130, 104, 155 до ост. "Ул. Минская"

Время работы: с 10.00 до 21.00. Сеансы - с 10.00 до 12.45, с 13.00 до 15.45, с 16.00 до 21.00.

Цены (руб.):

- вход в будни: сеанс - 500, весь день - 1000

- вход выходные и праздники: сеанс - 1000, весь день - 1600

- дети до года - бесплатно, до 12 лет - скидка 50%

- шезлонг: сеанс в будни 200, весь день — 500; сеанс в выходные - 250, весь день - 550

- полотенце: сеанс - 100, весь день - 200

Особенности:

- дети до трех лет - строго в подгузниках

- со своими едой, водой и полотенцами можно

Почем подкрепиться (руб.):

Лотки:

вода 0,5 л - от 100 рублей, мороженое - от 100, кукуруза - 200, сладкая вата - 150

Кафе:

Капучино (200 мл) - 278, чай черный (500 мл) - 438, пицца "Маргарита" - 628, картофель фри - 238, салат "Цезарь" с курицей - 638, окрошка на кефире - 408, жаркое из телятины - 818, куриное филе на углях (за 100 гр, в порции минимум 200) — 288