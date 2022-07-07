«Мы очень внимательны к инвестициям»: Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье в условиях санкций

Фото: пресс-служба правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о том, как экономика региона развивается в условиях антироссийских санкций и о мерах поддержки бизнесу.

в интервью подвел итоги экономического развития региона за полгода и рассказал о том, почему выгодно строить бизнес в Подмосковье.

- У нас за полгода прирост собственных доходов консолидированного бюджета - это региональный плюс муниципальный - составил 15%, - отметил Андрей Воробьёв в интервью радио Sputnik. - Сразу хочу сказать, что это ниже, чем в среднем по стране - там более 26%. Но у нас высокая база, поэтому сам прирост уже должен обнадеживать и радовать. Важно его сохранять. Последние годы мы занимаем 2 место по валовому региональному продукту. Мы очень внимательны к инвестициям. В первом квартале прирост составил 33%. По стране эта цифра в районе 13-14%. То есть в Подмосковье бизнес и малый, и крупный приходит, потому что здесь земля, инфраструктура, есть сопровождение проектов.

При этом Московская область продолжает удерживать 1 место среди регионов России по масштабам строительства.

- За первые полгода мы выдали очень хороший результат по строительству. Но традиционно это не только жилье -многоквартирные дома и индивидуальное жилищное строительство. Это еще и инфраструктура. На территории Москвы и Подмосковья, в нашей агломерации, реализуются большие важные федеральные проекты. Плюс концессионные - это тоже инвестиции. Жилья мы ввели в первом полугодии в 2 раза больше, чем в прошлом году. Это позволяет говорить нам, что мы по-прежнему будем лидировать по МКД и ИЖС в стране.

В Подмосковье постоянно запускают адресные программы для поддержки бизнеса. И в целом, и в отдельных отраслях.

- Меры поддержки, которые были приняты, сработали в 2021 году очень хорошо, - отметил губернатор. - Мы испытывали, пожалуй, самые сильные падения в 2020-м, кода были карантины - останавливались станки, конвейеры и торговля, соответственно. Очевидно, что здесь удар по экономике наиболее сильный. Когда мы отказались от карантинов, экономика начала восстанавливаться и, в частности, промышленность. В прошлом году у нас был рост 12% за полгода, сейчас - 6%, но это рост. Торговля у нас вообще драйвер в Подмосковье - на нее приходится четверть валового регионального продукта. Наверное, это заметно по количеству торговых центров и маркетплейсов, которые расположены в области. Здесь тоже видим снижение роста, но мы в плюсе. Поэтому я очень надеюсь, что это связано с тем тяжелым мартом-апрелем, когда и ставка была запредельная (ключевая ставка Центробанка, - Авт.), и логистика начала сбоить. Очень надеюсь, что это восстановится.

По словам губернатора, действующие в Подмосковье меры поддержки - это один из важных элементов, который привлекает в регион новых инвесторов.

- Важно, чтобы, начиная или расширяя свой бизнес, ты чувствовал постоянный контакт, поддержку, особенно региональной власти. Это и земля, которую ты можешь получить у нас бесплатно или со значительными скидками, и инфраструктура, точнее компенсация за нее в случае, если это отдельный участок. Также в области работает Центр содействия строительству. Наши сотрудники, специально выделенные менеджеры, будут сопровождать ваш проект с точки зрения разрешительной документации, то есть станут постоянным катализатором тех процессов, которые позволят вам построить фабрику, завод, предприятие в запланированные сроки или досрочно. Это стоит 0 рублей 0 копеек.

Беспрецедентные налоговые льготы действуют в индустриальных парках (сейчас их в области уже 63 - 55 тысяч рабочих мест и более 1 тысячи компаний-резидентов). Новые предприятия могут участвовать в программе по субсидированию затрат на проведение коммуникаций (региона может возместить до 200 млн рублей, потраченных инвестором на проведение электричества, воды, газа и других коммуникаций). До 1 млн рублей регион компенсирует предпринимателям, работающим по франшизе (с регистрацией на территории Подмосковья). По программе «Подмосковные 10 га», которая стартовала в мае этого года, фермеры бесплатно получают участки земли под овощеводство, разведение скота и прочие сельскохозяйственные направления. Помимо этого в Московской области действуют и другие меры поддержки - с субсидиями и льготами по налогам.

Журналист радио Sputnik попросил Андрея Воробьёва дать прогноз по развитию экономики Подмосковья на ближайшие полгода.

- Понимаем, что мы в сложной ситуации, но для нас это вызов - для всех направлений: власти, бизнеса, различных отраслей. Мы должны действовать согласованно и выверено, - ответил губернатор. - Во многом качество жизни, перспективы развития территорий страны зависят от нашего технологического, экономического потенциала, от нашей конкурентоспособности. Мы приглашаем предпринимателей в Подмосковье, ждем вас и очень заинтересованы в вашем успехе.