Собянин рассказал участникам Российской креативной недели, как город помогает людям творческих профессий

Мэр напомнил, что город постоянно поддерживает представителей творческих профессий Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Российская креативная неделя открылась сегодня, 7 июля, в парке Горького и на других площадках в Москве. Среди ее организаторов - Роскультцентр, Российский книжный союз, Президентский фонд культурных инициатив, АНО «Креативная экономика». Участниками деловой программы станут лидеры и специалисты креативной индустрии. С некоторыми из них сегодня на открытии пообщались мэр Москвы Сергей Собянин и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Огромное вам спасибо за то, что вы прикладываете свое умение, профессионализм, свое сердце в создание таких уникальных проектов, которые двигают нашу креативную индустрию, не только креативную, но и промышленность, производство, товарооборот и потребление, - сказал Собянин. - Без этого уже невозможно представить современную цивилизацию, современный город, современную страну. Понятно, что мы сегодня находимся - практически все эти отрасли - в определенных вызовах, сложностях, санкциях и так далее, но на то вы, собственно, и креативная индустрия, чтобы придумывать выходы из этого, создавать новые возможности. Мы будем вас поддерживать».

Мэр напомнил, что город постоянно поддерживает представителей творческих профессий. С начала этого года действуют антикризисные программы помощи бизнесу. Например, сети кинотеатров получили гранты на продвижение и прокат отечественных фильмов. Как уточнил Собянин, это и поддержка, и ещё один стимул для кинопрокатчиков показывать российские фильмы. Кроме того, в столичных технопарках открываются креативные пространства.

«Два из них получили статус, - пояснил мэр. - Около пяти площадок подали заявки. Мы над ними работаем».

Участники недели смогут побывать в павильоне Москвы Created in Moscow. В нем запланировано более 40 событий. Среди них - мастер-классы, лекции, кинопоказы, тренировки и многое другое для профессионалов индустрии.

КАКУЮ ПОМОЩЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

Москва предлагает креативным предпринимателям образовательную, консультационную и финансовую поддержку. К примеру, проект «Фабрика дизайна» рассчитан на российские компании, предлагающие технические задания на разработку промышленного дизайна импортозамещающей продукции.

Кроме того, у дизайнеров столицы есть возможность в течение 11 месяцев на льготных условиях продавать свои товары в «Афимолл Сити». Для этого здесь уже в августе откроется специальная секция Created in Moscow.

Кинопрокатчики тоже не в обиде. До 28 июля 2022 года они могут подать заявку на получение прямых выплат из городского бюджета на компенсацию. Общая сумма помощи не может превышать 50 миллионов рублей на одного кинопрокатчика.

А желающие открыть свое дело в столице могут обратиться в Креативный центр услуг для бизнеса.

ЦИФРЫ

Сегодня в креативной индустрии Москвы работают более 100 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей. Их общая выручка - более 4 триллионов рублей.

На предприятиях креативного сектора экономики заняты 453 тысячи человек. При этом всего в креативной отрасли с учетом людей творческих профессий, работающих в других сферах, трудится 1,1 миллиона человек.