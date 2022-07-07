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Общество7 июля 2022 9:50

Собянин рассказал участникам Российской креативной недели, как город помогает людям творческих профессий

Мэр столицы пообещал продолжать начатые программы поддержки
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Мэр напомнил, что город постоянно поддерживает представителей творческих профессий

Мэр напомнил, что город постоянно поддерживает представителей творческих профессий

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Российская креативная неделя открылась сегодня, 7 июля, в парке Горького и на других площадках в Москве. Среди ее организаторов - Роскультцентр, Российский книжный союз, Президентский фонд культурных инициатив, АНО «Креативная экономика». Участниками деловой программы станут лидеры и специалисты креативной индустрии. С некоторыми из них сегодня на открытии пообщались мэр Москвы Сергей Собянин и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Огромное вам спасибо за то, что вы прикладываете свое умение, профессионализм, свое сердце в создание таких уникальных проектов, которые двигают нашу креативную индустрию, не только креативную, но и промышленность, производство, товарооборот и потребление, - сказал Собянин. - Без этого уже невозможно представить современную цивилизацию, современный город, современную страну. Понятно, что мы сегодня находимся - практически все эти отрасли - в определенных вызовах, сложностях, санкциях и так далее, но на то вы, собственно, и креативная индустрия, чтобы придумывать выходы из этого, создавать новые возможности. Мы будем вас поддерживать».

Мэр напомнил, что город постоянно поддерживает представителей творческих профессий. С начала этого года действуют антикризисные программы помощи бизнесу. Например, сети кинотеатров получили гранты на продвижение и прокат отечественных фильмов. Как уточнил Собянин, это и поддержка, и ещё один стимул для кинопрокатчиков показывать российские фильмы. Кроме того, в столичных технопарках открываются креативные пространства.

«Два из них получили статус, - пояснил мэр. - Около пяти площадок подали заявки. Мы над ними работаем».

Участники недели смогут побывать в павильоне Москвы Created in Moscow. В нем запланировано более 40 событий. Среди них - мастер-классы, лекции, кинопоказы, тренировки и многое другое для профессионалов индустрии.

КАКУЮ ПОМОЩЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

Москва предлагает креативным предпринимателям образовательную, консультационную и финансовую поддержку. К примеру, проект «Фабрика дизайна» рассчитан на российские компании, предлагающие технические задания на разработку промышленного дизайна импортозамещающей продукции.

Кроме того, у дизайнеров столицы есть возможность в течение 11 месяцев на льготных условиях продавать свои товары в «Афимолл Сити». Для этого здесь уже в августе откроется специальная секция Created in Moscow.

Кинопрокатчики тоже не в обиде. До 28 июля 2022 года они могут подать заявку на получение прямых выплат из городского бюджета на компенсацию. Общая сумма помощи не может превышать 50 миллионов рублей на одного кинопрокатчика.

А желающие открыть свое дело в столице могут обратиться в Креативный центр услуг для бизнеса.

ЦИФРЫ

Сегодня в креативной индустрии Москвы работают более 100 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей. Их общая выручка - более 4 триллионов рублей.

На предприятиях креативного сектора экономики заняты 453 тысячи человек. При этом всего в креативной отрасли с учетом людей творческих профессий, работающих в других сферах, трудится 1,1 миллиона человек.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ