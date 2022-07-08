Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв: В Консультационном центре по вопросам гражданства помогли более 5 тысячам жителям Донбасса и Украины

Николай и Анна Джанбаз с трехлетней дочерью Софией перебрались в Подмосковье из Мариуполя. Супруги вспоминают, как в их дом попал снаряд и семья с соседями была вынуждена несколько недель прятаться в подвале. Потом удалось уехать в Крым, а оттуда - в Московскую область. Сейчас Джанбаз живут в центре временного размещения в Шатуре. И делают документы - хотят остаться в Подмосковье, устроиться на работу, самостоятельно снимать квартиру.

Для людей, приехавших из Донбасса и освобожденных территорий в Подмосковье ещё в феврале создали специальный консультационный центр. Там им совершенно бесплатно помогают собрать необходимый пакет документов для получения гражданства (хотя обычно это обходится как минимум в 18 тысяч рублей), консультируют по прочим вопросам. Центр с февраля работает в поселке Новоивановское Одинцовского городского округа (место удобное - Минское шоссе, всего пара километров от МКАД) на базе Единого миграционного центра Московской области.

- Сегодня мы видим большое количество приезжих из Донбасса и освобожденных территорий Украины. В Подмосковье их находится уже порядка 30 тысяч, - рассказывает губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - Соответственно, для проживания в России все должны иметь документы - и для получения ОМС, и для детского сада, и для школы, и для устройства на работу, и для поступления в университет. С этой целью мы открыли в Одинцовском городском округе удобный Консультационный центр, где в одном здании человек без волокиты и разного рода барьеров оформляет все необходимые услуги. А затем уже получает подтверждение статуса: будь то гражданство, политическое убежище, временное проживание или вид на жительство. Особое внимание уделяем пунктам временного проживания, предоставляем автобусы, потому что часто сюда ехать нужно с детьми, а это дополнительные хлопоты.

Центр работает в формате «одного окна». В общей сложности здесь трудятся около 200 человек. Услуги по подготовке документов в центре получили уже более 5 тысяч жителей Донбасса и Украины (30 тысяч бесплатных консультаций были оказаны в общественной приемной и колл-центре).

- Часть людей находится в пунктах временного размещения, откуда их привозят в наш центр организованными группами, - объясняет директор Консультационного центра по вопросам гражданства Московской области Татьяна Куприна. - Люди обращаются не только по вопросам подготовки документов. Как показала практика, они обращаются с вопросами социальной поддержки, с вопросами медицинского обслуживания. И по всем этим пунктам мы работаем с Правительством Московской области, с подразделениями, со структурами и стараемся в ручном режиме оказать им поддержку и необходимую помощь.

КОНКРЕТНО

- Горячая линия для помощи тем, кто прибыл самостоятельно с территории ЛДНР и освобожденных территорий, а также остановился у родственников или знакомых: +7 (499) 673-42-61; +7(499) 673-44-95.

- Также любые вопросы по оформлению документов можно задать через Телеграм-канал.