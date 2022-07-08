Собянин посетил новый Перинатальный центр ГКБ № 67 им. Ворохобова

День семьи, любви и верности отмечается в нашей стране сегодня, 8 июля. По случаю праздника в столице открылся перинатальный центр городской клинической больницы №67 имени Ворохобова. Фото: В. Новиков/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

День семьи, любви и верности отмечается в нашей стране сегодня, 8 июля. По случаю праздника в столице открылся перинатальный центр городской клинической больницы №67 имени Ворохобова. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел сегодня новое здание и поздравил родителей новорожденных.

«Это уникальный центр, самый крупный в Европе и в России, оснащенный самым современным оборудованием экспертного уровня, передовыми уникальными технологиями, - сказал Собянин. - Мы изначально его задумывали как перинатальный специализированный центр для оказания помощи не только роженицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и младенцам. Здесь есть все компетенции для этого и для рожениц с другими хроническими заболеваниями».

По его словам, в новом центре будет появляться на свет каждый 10-й московский ребенок. Пациенты смогут получить здесь всю необходимую помощь - от ведения беременности и родов до выхаживания новорожденных. Кроме того, на месте работает и кабинет МФЦ, где можно оформить и сразу получить свидетельство о рождении ребенка.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Перинатальный центр в больнице №67 имени Ворохобова построили в марте 2020 года. На пике пандемии коронавируса в нем разместили госпиталь для пациентов с COVID-19. После того, как ситуация улучшилась, ковидные койки здесь убрали и с конца мая этого года центр перешёл на обычный режим работы.

Врачи нового учреждения могут принять до 13 тысяч родов в год. Оснащение позволяет оказывать медицинскую помощь беременным из групп высокого риска - с сердечно-сосудистыми и орфанными болезнями, эндокринной патологией и заболеваниями органов дыхания, хирургическими патологиями и травмами. Одновременно могут принимать и здоровых беременных женщин для проведения нормальных физиологических родов.

Внутри здания:

- 392 койки, в том числе акушерский стационар на 230 коек;

- педиатрический блок на 100 коек;

- 20 коек реанимации для взрослых и 42 койки реанимации для новорожденных;

- консультативно-диагностический центр для помощи беременным и наблюдения детей раннего возраста, здоровье которых требует особого внимания врачей;

- собственная бактериологическая лаборатория, специалисты которой способны выявлять практически все известные виды внутриутробной и послеродовой инфекции;

- площадка для повышения квалификации специалистов в области неонатологии, акушерства и гинекологии.

В планах - открытие отделения ЭКО на 1,5-2 тысячи процедур в год.

За первые 1,5 месяца работы в перинатальном центре родились 474 ребенка. При этом специализированную и высокотехнологичную помощь оказали 143 новорожденным.