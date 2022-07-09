Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на Форуме Национальной медицинской палаты рассказал о мерах поддержки врачей в Подмосковье

Андрей Воробьев поприветствовал участников форума в видеообращении. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Подмосковье стартовал Форум Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата». Основными вопросами, которые обсуждали эксперты, медработники и чиновники областного Минздрава, - дальнейшее повышение качества системы здравоохранения Московской области и развитие Московского областного объединения врачей. (К слову, форум стал частью 1-го Национального конгресса «Национальное здравоохранение - 2022»).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поприветствовал участников форума в видеообращении.

- Подмосковье - весьма большой регион и он развивается. У нас 115 тысяч медицинских работников, - сказал губернатор. - Нет смысла рассуждать, насколько востребовано качественное здравоохранение, особенно последние два года. И те поступки, подвиги, которые совершили наши врачи, говорят о том, что со своей стороны мы, региональные, муниципальные власти, должны уделять особое значение сотрудничеству с системой здравоохранения. Проблемы первичного звена известны, об этом часто говорит Президент.

Андрей Воробьёв напомнил, что в Московской области действуют серьезные меры поддержки для медработников (например, программа «Социальная ипотека», - Авт.). Также проводится большая работа по привлечению терапевтов, педиатров и узких специалистов из других регионов.

- У нас реализуются большие федеральные проекты, в частности, в Красногорске строится областной детский госпиталь, где будет 28 профилей, врачи самых высоких квалификаций. Предусматриваем дополнительные выплаты, предоставление земли, компенсацию за аренду жилья тем, кто приезжает к нам в Подмосковье.

Одним из участников форума стал педиатр и хирург, президент Союза «Национальная Медицинская Палата» Леонид Рошаль.

- Московская область - это моя Родина. Я 20 лет отработал здесь, внимательно слежу за тем, что происходит, - отметил знаменитый доктор. (В 1961-1981 годах трудился в МОНИКИ, - Авт.). - Сегодня Московская область немало вкладывается в здравоохранение, уже многое сделано. Надо, чтобы каждый житель региона был доволен медициной - я надеюсь, что благодаря губернатору и его команде, так оно и произойдет, и все мы будем гордиться здравоохранением Московской области. Она достойна этого.

Одной из тем обсуждения стали нюансы профессии врача - с одной стороны специалисты спасают здоровья и жизни своих пациентов, с другой - могут незаслуженно становиться объектами судебных исков. Защитой медиков в таких ситуациях занимается Врачебная палата Московской области, основанная десять лет назад. Также в проверках по спорным случаям принимает участие Центр медицинской экспертизы (действует при МОНИКИ с 2017 года).

В то же время в Подмосковье действует собственная специализированная аккредитация медиков, которых выпускают профильные вузы. Этим занимается аккредитационно-симуляционный центр МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, к работе комиссий привлечены 485 специалистов из ведущих медучреждений Московской области.

- Раньше, человек, отучившийся 2 года, мог сразу идти оказывать помощь больному. Сейчас не так - ты отучился 2 года и профессиональное сообщество должно посмотреть, достаточно ли у тебя знаний и умений для этого, - объяснил Леонид Рошаль. - Для пациентов - это хорошо. Для тех, кто обучает и выпустил человека недоученного - это сложно и, конечно, это проблема для самих тех, кто не проходит. Но это значит - учись!