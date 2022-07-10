Ночь балета в московском метро: Сценой для «Лебединого озера» стала станция «Новослободская»

Фрагмент «Лебединого озера» показали артисты Русского классического театра балета Фото: Михаил ФРОЛОВ

Когда еще такое увидишь: балерины в накрахмаленных пачках разминались прямо на платформе метро, где первые вагоны останавливаются. Чтобы никто случайно не упал на рельсы, на «Новослободскую» подогнали поезд. А сценой стала сама станция. «Новослободскую» выбрали неслучайно - одна из самых красивых станция столичного метро украшена яркими витражами, которые при приглушенном свете стали прекрасными декорациями для «Лебединого озера».

Так в столице прошла акция «Ночь балета в метро», посвященная Дню Московского транспорта.

Одна из самых красивых станций метро превратилась в сцену для артистов балета Фото: Михаил ФРОЛОВ

Шоу состоялось, разумеется, уже после закрытия подземки. Зрителями стали 300 жителей Москвы, которые заранее принимали участие в конкурсе столичного Департамента транспорта.

Фрагмент «Лебединого озера» показали артисты Русского классического театра балета. Чтобы они не травмировались на скользком мраморном полу, здесь заранее смонтировали деревянный настил.

Шоу состоялось после закрытия подземки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фотограф сайта kp.ru Михаил Фролов сделал серию снимков, как это было - за «кулисами» «Лебединого озера» и непосредственно на сцене.

- Для нас главное - это наши пассажиры, их комфорт. Мы делаем все возможное, чтобы им нравилось в Московском транспорте. В том числе запускаем культурные проекты, - рассказал заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. - Вчера одна из самых красивых станций метро, «Новослободская», превратилась в сцену для артистов балета. Этим событием завершилось празднование Дня Московского транспорта. Поздравляю всех с праздником.

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