Санкциям вопреки: Рейс Внуково - Анталья оказался вторым по загруженности рейсом Европы

В течение месяца из Москвы в Турцию и обратно пассажирские самолеты перевезли 236 тысяч человек Фото: Иван ВИСЛОВ

Несмотря на антироссийские санкции по части авиаперелетов (западные компании перестали летать в Россию и из России) жители РФ продолжают путешествовать за границу. Основным направлением предсказуемо оказалась Турцию. По итогам июня рейс из Внуково в Анталью вообще стал вторым по загруженности рейсом Европы.

В течение месяца из Москвы в Турцию и обратно пассажирские самолеты перевезли 236 тысяч человек. Такие данные опубликовала британская компания OAG - крупнейшие аналитик статистики всех мировых авиакомпаний. К слову, самым популярным в июне рейсом из Европы стал перелет из лондонского «Хитроу» в JFK Нью-Йорка (281 тысяча пассажиров).

При этом в мировом рейтинге самых востребованных июньских рейсов Внуково-Анталья занимает четвертое место. (Помимо перелета Лондон-Нью Йорк в ТОП-3 входят также Куала Лумпур (Малайзия) - Сингапур и Каир (Египет) - Джидда (Саудовская Аравия)).