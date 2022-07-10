Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
10 июля 2022 14:31

«Среди них - новая «Мисс Москва»: Фотограф kp.ru побывал на закрытой репетиции конкурса красоты

В этом году на титул претендуют более двадцати юных москвичек
Семен ЕЛЕНИН
Всего через полторы недели станет известно имя «Мисс Москва 2022 года».

Всего через полторы недели станет известно имя «Мисс Москва 2022 года».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всего через полторы недели станет известно имя «Мисс Москва 2022 года». Конкурс пройдет 21 июля. Пока же более двадцати участниц вовсю готовятся - репетиции проходят каждый день. Фотограф kp.ru Владимир Веленгурин побывал на одной из закрытых репетиций.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Среди них - новая «Мисс Москва», - улыбнулась за кулисами конкурса одна из организаторов конкурса.

Девушкам предстоит сверкнуть на сцене не только красотой, но и интеллектом. Но конкурс купальников, конечно же, станет одним из самых эффектных элементов конкурса.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И. напомним, победительница будет представлять столицу на фестивале «Краса России».

Кстати, год назад титул «Мисс Москва» завоевала 23-летняя студентка Аля Саламова. А читатели же сайта kp.ru во время онлайн-голосования назвали самой красивой девушкой столицы другую участницу - Алену Пантелееву (в основном конкурсе она получила звание «Вице-мисс»). Финал конкурса стал для Алены судьбоносным - на сцену вышел ее молодой человек и, опустившись на колени, сделал ей предложение.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КАРТИНА ДНЯ