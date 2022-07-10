«Среди них - новая «Мисс Москва»: Фотограф kp.ru побывал на закрытой репетиции конкурса красоты

Всего через полторы недели станет известно имя «Мисс Москва 2022 года». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всего через полторы недели станет известно имя «Мисс Москва 2022 года». Конкурс пройдет 21 июля. Пока же более двадцати участниц вовсю готовятся - репетиции проходят каждый день. Фотограф kp.ru Владимир Веленгурин побывал на одной из закрытых репетиций.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Среди них - новая «Мисс Москва», - улыбнулась за кулисами конкурса одна из организаторов конкурса.

Девушкам предстоит сверкнуть на сцене не только красотой, но и интеллектом. Но конкурс купальников, конечно же, станет одним из самых эффектных элементов конкурса.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И. напомним, победительница будет представлять столицу на фестивале «Краса России».

Кстати, год назад титул «Мисс Москва» завоевала 23-летняя студентка Аля Саламова. А читатели же сайта kp.ru во время онлайн-голосования назвали самой красивой девушкой столицы другую участницу - Алену Пантелееву (в основном конкурсе она получила звание «Вице-мисс»). Финал конкурса стал для Алены судьбоносным - на сцену вышел ее молодой человек и, опустившись на колени, сделал ей предложение.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН