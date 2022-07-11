На Московском скоростном диаметре почти наполовину готов южный участок

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В столице продолжается создание Московского скоростного диаметра (МСД). Напомним, уже в следующем году маршрут свяжет строящиеся сейчас хорды - Северо-Восточную и Юго-Восточную. Водители получат бессветофорную дорогу с юга до севера, от Симферопольского шоссе до платной магистрали на Санкт-Петербург. Через весь город, не заезжая в центр, можно будет проехать за 40 минут. На МСД южный участок от Грайвороновской до Шоссейной улицы готов почти наполовину.

«Специалисты сейчас заняты устройством металлического пролетного строения эстакады основного хода, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Одновременно возводятся опоры эстакады на пересечении с Волгоградским проспектом».

По его словам, на этом отрезке проходит также переустройство инженерных коммуникаций, электросетей и высоковольтных линий электропередач.

«ЮВХ разделена на 10 участков, из которых девять уже в строительстве, - уточнил глава ведомства. - Для одного участка вдоль улицы Каспийская от улицы Кантемировская до Павелецкого направления МЖД завершаем подготовку проекта».

Известно, что этот отрезок диаметра начнут прокладывать до конца года.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу в 2023 году завершить строительство всех хордовых магистралей», – дополнил Загрутдинов.

КОНКРЕТНО

По проекту на третьем участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) построят 10,4 километра дорог, в том числе пять искусственных сооружений:

- эстакада основного хода ЮВХ через Волгоградский проспект;

- эстакада-съезд с Волгоградского проспекта на ЮВХ в сторону Каширского шоссе;

- эстакада-съезд с ЮВХ на Волгоградский проспект;

- эстакада-съезд с Волгоградское проспекта на ЮВХ в сторону Рязанского проспекта;

- эстакада-съезд с ЮВХ на Волгоградский проспект в сторону области.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Юго-Восточная хорда соединит четыре округа Москвы - Восточный, Юго-Восточный, Южный и Юго-Западный. Всего в них сейчас живут около 2,5 миллиона человек.

Между собой будут связаны:

- шоссе Энтузиастов;

- Третье транспортное кольцо (ТТК);

- Рязанский и Волгоградский проспекты;

- улицы Подольских Курсантов, Липецкая, Дорожная;

- Симферопольское и Варшавское шоссе;

- трасса «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе».