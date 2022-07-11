В Москве ищут киллера, который застрелил сотрудницу микрокредитной конторы: «Либо разорившийся клиент, либо ему заказали вынести документы»

Убитая женщина работала в микрозаймах оператором, выдающим кредиты. Фото: Прокуратура Москвы

Минувшей ночью в полицию обратился житель Москвы. Мать не пришла с работы, на звонки не отвечала. Рано утром стало ясно, что с работы женщина и не уходила - ее тело обнаружили в помещении микрофинансовой организации на Кожевнической улице в центре столицы (район Павелецкого вокзала). 51-летнюю Ирину Глушаченкову застрелили.

Известно, что женщина работала в микрозаймах оператором, выдающим кредиты до 100 тысяч рублей, и в воскресенье находилась в офисе одна. Рабочий день заканчивался в 21:00. Вход - с достаточно оживленной улицы. Но выстрелов и криков никто из сотрудников соседних магазинов не слышал.

Позже выяснилось, что незадолго до закрытия в фирму зашел некий мужчина. На лице - медицинская маска, кепка надвинута на самые глаза.

- В помещении стоят камеры видеонаблюдения. Записи мы уже отсмотрели, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Мужчина действовал совершенно спокойно и хладнокровно, будто не в первый раз такое делает. Достал пистолет с глушителем, подошел к женщине (она интуитивно выставила вперед руки, пытаясь защититься) и в упор выстрелил несколько раз. Потом без суеты отодвинул упавшее тело и стул, несколько минут шарился по шкафам.

У следствия несколько версий случившегося.

- На сведение личных счетов это не похоже - у убийцы не было никаких эмоций, - продолжает наш собеседник. - Возможно это бывший клиент микрофинансовой организации, у которого возникли какие-то трудности с выплатами. Возможно, это была попытка ограбления, но в таком случае непонятно, зачем было убивать женщину. Лицо под маской она вряд ли могла рассмотреть.

(По словам сотрудников организации, большую часть кредитов сейчас переводят на карты клиентов, сверхкрупные суммы денег в сейфе не хранятся, - Авт.).

- Есть еще версия, что киллеру могли заказать вынести из помещения некие документы. Но тоже странно. Сотрудники фирмы поясняют, что вся документация дублируется в электронном виде, из базы ее не стереть. Поэтому странно, зачем выносить какие-то бумаги…

Преступника ищут, пытаясь отследить его путь по камерам наблюдения.

- Следственным управлением по Центральному административному округу возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия», - рассказала старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова. - В настоящее время следователи и криминалисты столичного СКР работают на месте происшествия, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также задержание лица, причастного к его совершению.