"Вторичка" в Москве подешевела: названы топ-5 районов с низкими ценами

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На вторичном рынке жилья изменения - цены мало того, что перестали увеличиваться, так еще и снизились. Средняя цена за квадратный метр составила - 281 000 рублей. В сравнении с майским показателем она снизилась на 1,5%. Но если сравнивать с прошлогодними ценами, то - скачок на 4,1%.

- В целом по числу сделок июнь–2022 в 1,5 раза проиграл июню–2021, однако снижение ипотечной ставки (до 10,5%) оживило потенциальный спрос – число звонков в компанию увеличилось на 20%, - рассказали в пресс-службе Инком-Недвижимость.

Число сделок с привлечением ипотеки, по данным экспертов недвижимости, резко снизилось. Динамика за год – минус 85%, и относительно марта (когда активно проводились покупки по ипотечным ставкам до повышения) – минус 84,3%.

- Все ждут снижения ставок по ипотеке на вторичное жилье. Но пока этого не происходит. И пласт покупателей в ипотеку перешел в режим ожидания. Соответственно, спрос упал на жилье на вторичном рынке, ведь тех, кто готов покупать за наличные не так много. В результате сложилась ситуация, когда покупатели на рынке вторичного жилья стали главными. Сейчас это их рынок. Продавцам остается два варианта: ждать, если некуда торопиться, или снижать стоимость и продавать, если нужно срочно избавиться от недвижимости. Сейчас на вторичке можно действительно найти очень хорошие варианты для покупки по сниженным ценам, - рассказала kp.ru Карина Грицюк, частный риелтор.

Незначительное снижение цен на "вторичку" значительно оживило рынок недвижимости. Аналитики Инком-Недвижимость составили перечень районов старой Москвы с самыми дешевыми квартирами.

Топ-5 районов с самым экономичным жильем:

- 1 место занимает Некрасовка (ЮВАО) – здесь медианная стоимость "квадрата" составляет 205,7 тыс. руб. (–0,1% за месяц, +11,2% за год);

- 2 место - Бирюлево Западное (ЮАО), где 1 кв. м в среднем стоит 208,4 тыс. руб. (+0,6% за месяц, +6,9% за год),

- 3 место - Крюково (ЗелАО) с усредненной ценой 211 тыс. руб. за кв.м (–0,3% за месяц, +3,5% за год),

- 4 место - Бирюлево Восточное (ЮАО) с 213,6 тыс. руб. за кв.м (+0,5% за месяц, +8,4% за год),

- 5 место - Южное Бутово (ЮЗАО), где средняя цена составляет 215 тыс. руб. за кв. м (+0,2% за месяц, +8,6% за год).

Эксперты говорят, что Некрасовка, Бутово и другие локации часто фигурируют в рейтингах с самыми дешевыми квартирами. Но это не означает, что их стоит причислять к аутсайдерам. В районах ведется застройка жилья, благоустраивают дворы, улучшается транспортная доступность.

Уменьшение стоимости жилья в Москве продолжится, поскольку ранее на рынке произошел чрезмерный рост цен. Сейчас - начали возвращаться к реальным рыночным значениям.