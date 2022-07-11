Установлена последняя кабинка: сколько дней осталось до открытия колеса обозрения «Солнце Москвы»

Контур колеса обозрения видно с территории ВДНХ уже более полугода, сегодня был завершен монтаж пассажирских кабин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Контур колеса обозрения видно с территории ВДНХ уже более полугода, сегодня был завершен монтаж пассажирских кабин. Все это говорит о том, что новый аттракцион день ото дня ближе к открытию. Рассказываем, какие работы остались и когда колесо обозрения планируют открыть.

Выше почти в два раза

Гости ВДНХ помнят колесо обозрения, которое стояло недалеко от павильона №75. Это был подарок жителям города к 850-летию Москвы. Катались на нем всего 19 лет, а ведь могли еще лет 30, если бы соблюдались правила эксплуатирования. Владельцы намеренно закрашивали ржавчину белой краской, но от поломок это не защищало. Люди неоднократно застревали на высоте 73 метров, после чего суд в 2016 году вынес окончательное решение – снести опасный аттракцион.

Новое колесо обозрения решили строить почти в два раза больше по высоте – 140 метров. Оно станет крупнейшим в Европе. Место для строительства выделили рядом с Южным входом ВДНХ. С названием определились сразу – «Солнце Москвы».

- В конце июня мы начали установку пассажирских кабин, и вот сегодня установлена последняя из них. Теперь, когда все кабины закреплены на внешнем ободе, колесо обозрения приобрело свой завершенный вид на горизонте столицы. Впереди — подключение силовых и слаботочных систем и пуско-наладочные работы, - рассказали kp.ru в пресс-службе «Солнца Москвы».

У аттракциона 30 закрытых кабин, где каждая шестая – с прозрачным полом для любителей экстремальных ощущений.

Новое колесо обозрения решили строить почти в два раза больше по высоте – 140 метров. Оно станет крупнейшим в Европе. Фото: Иван МАКЕЕВ

- А если посетителю будет страшно, он сможет выбрать кабинку с обычным полом?

- Конечно. Но стоит объяснить, что для создания прозрачного пола использовано специальное многослойное стекло с антивандальным покрытием, - успокаивают строители.

В каждой кабине будет система видеонаблюдения и кнопка связи с оператором, а также предусмотрен климат-контроль для поддержания комфортной температуры в любое время года.

Место для строительства выделили рядом с Южным входом ВДНХ. С названием определились сразу – «Солнце Москвы». Фото: Иван МАКЕЕВ

Испытание для двигателей: 1140 кг в небо

Визуально колесо обозрение уже готово к запуску, но впереди у специалистов еще много «незаметной» работы. Сейчас проводится проверка всех каналов управления аттракциона и линий электропитания. После пройдет тестирование 14-ти двигателей, их работоспособность в ручном и автоматическом режиме, а также контроль тормозных механизмов.

- Осталось подключить системы автоматического открытия и закрытия дверей, датчики фиксации кабины. Далее стартуют циклы пуско-наладочных работ, - рассказали kp.ru в пресс-службе «Солнце Москвы».

- А как будут проходить испытания колеса обозрения?

- Предстоят нагрузочные испытания. В каждую кабину занесут по 60 пластиковых бутылей, в каждом по 19 литров (прим. ред – 1140 кг). Персонал будет отрабатывать нештатные ситуации. После этого к проверке аттракциона притупят сертификационные комиссии.

Вокруг колеса обозрения также создается двухэтажный многофункциональный комплекс, где разместят сувенирный магазин, фуд-корт с кухнями народов мира, пространства для мастер-классов, магазинов и кафе.

Точная дата открытие «Солнца Москвы» пока не называется, однако ранее сроки обозначились – до конца лета 2022 года. Не исключено, что москвичи получат подарок в виде нового колеса обозрения ко Дню города, который в этом году отмечается 10 и 11 сентября. Москве исполнится 875 лет.

VIP-праздник и свадьба

При желании можно будет арендовать целую кабинку и устроить там любое мероприятие. Организаторы «Солнца Москвы» уже разработали 10 пакетов услуг: романтическое свидание, регистрация брака, гендерная вечеринка, девичник, мальчишник, детский и взрослый день рождения, фотосессия, групповое посещение и VIP-мероприятие.

- Также это может быть корпоратив, презентация, детский мастер-класс и многое другое, - рассказали kp.ru в пресс-службе «Солнце Москвы».

У аттракциона 30 закрытых кабин, где каждая шестая – с прозрачным полом для любителей экстремальных ощущений. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сколько будут стоить билеты?

Тарифы пока еще не оглашают. Известны только категории билетной программы: взрослый, детский, семейный и льготный. Дети до 3 лет попадут на аттракцион бесплатно. Будут предусмотрены платные опции «Быстрый проход» и «Индивидуальная аренда кабины».

Интересные факты о колесе обозрения «Солнце Москвы»:

- высота – 140 метров,

- одновременно смогут ехать до 450 человек,

- в каждой кабинке до 15 человек,

- один оборот колеса обозрения - 18 минут 40 секунд,

- каждый час смогут прокатиться около 1435 человек,

- будет работать круглый год, при температуре от -10 до +40 градусов (катания будут останавливать при порывах ветра более 15 м/сек.).