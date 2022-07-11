В Преображенском районе Москвы началось строительство нового учебного корпуса

Учебный корпус располагается в Москве по адресу 2-я Пугачевская улица, д.12 А. Общая площадь помещения – около 10 тысяч квадратных метров.

«Началось строительство учебного корпуса на 400 мест на 2-ой Пугачевской улице в Преображенском районе», – сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. – В настоящее время производятся работы по устройству фундаментной плиты здания».

Высота здания составит четыре этажа. Помимо учебных классов, в корпусе предусмотрены столовая, актовый зал на 240 мест с трибунами, спортивный блок, включающий спортзал с возможностью трансформации на 2 зала, с раздевалками и душевыми, медицинские кабинеты, многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, робо-класс, инженерный лабораторно-исследовательский комплекс, IT-полигон.

Ранее руководитель Департамента строительства Москвы отмечал, что за 10 лет в столице построят более 410 школ и детских садов.

«До 2032 года, с учетом программы реновации, Департаментом строительства города Москвы планируется строительство 408 объектов образования, из них 251 — по уже утвержденным проектам планировки территории», — отметил Рафик Загрутдинов.

В пресс-службе Департамента уточнили, что в период с 2010 по 2022 годы в Москве было построено 253 образовательных учреждения, среди них 169 детских садов и 84 школы. К концу 2024 года столичный Департамент строительства планирует ввести в эксплуатацию 69 образовательных объектов.