До конца 2022 года в Москве реконструируют стадион «Авангард»

Проект обновления стадиона согласован с жителями

Стадион «Авангард» на востоке столицы построили в 1954 году. С тех пор здесь ни разу не было капремонта. Сейчас территорию в 12 гектаров полностью обновляют вместе с историческими зданиями.

«Мы сконцентрировали усилия, чтобы не растягивать ремонт и сделать его за год, - сказал сегодня, 11 июля, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра реконструкции спорткомплекса на шоссе Энтузиастов. - Это не к осени будет сделано. Надеюсь, до конца года все построим, чтобы в следующем году здесь можно было заниматься спортом».

Мэр добавил, что проект обновления стадиона согласован с жителями после голосования на портале «Активный гражданин». Кстати, зимой спорткомплекс тоже будет открыт. Здесь появятся пункт проката лыж и каток. Кроме того, планируют проводить городские и районные соревнования и праздники.

Там же, на шоссе Энтузиастов, мэр осмотрел сегодня строящийся лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова.

«До конца года клиника должна быть сдана, - сообщил Собянин. - Все должно быть качественно сделано, смонтировано, опробовано».

Как пояснил директор МКНЦ имени Логинова Игорь Хатьков, стройка идёт по графику. К концу сентября уже должна поступить и будет смонтирована вся необходимая медтехника.

«Комплекс станет экспертным многопрофильным лечебно-диагностическим центром, - отметил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Лечебное учреждение охватывает самые актуальные направления медицины, в первую очередь онкологию. Благодаря оснащению комплекса расширятся возможности проведения операций, а также лучевой терапии. В корпусе уже началась приемка помещений центрального стерилизационного отделения и водоподготовки».

ЧТО ДЕЛАЮТ

1. Во время реконструкции на стадионе «Авангард»:

- реставрируют главный вход с колоннадой со стороны шоссе Энтузиастов. По обеим ее сторонам восстановят два мозаичных панно с изображениями молодых спортсменов - юноши и девушки;

- построят на главной аллее сухой фонтан более чем из 150 струй с красивой вечерней подсветкой;

- откроют две детские площадки и шесть спортивных площадок, полосу препятствий из геопластика, площадки для кроссфита и воркаута, скейт-парк и памп-трек;

- на футбольном поле уложат искусственный газон и подключат систему подогрева для круглогодичных тренировок;

- воссоздадут исторические трибуны, рассчитанные на 1524 места;

- обустроят фитнес-зону со специальными тренажерами для пожилых людей, местами отдыха, площадками для игры в петанк;

- поставят пять спортивных павильонов.

2. Новый комплекс МКНЦ будет таким:

- восемь этажей с подземным уровнем;

- 570 коек. В одном месте онкологические пациенты смогут получить все виды медицинской помощи от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации;

- современная система быстрого восстановления Fast Track, которая позволяет пациентам вернуться к обычной жизни как можно быстрее.

«Здание готово уже более чем на 85 процентов, - рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас проводится отделка по всему корпусу и благоустройство территории, которую поделят на три части. Сюда войдут Теневой и Регулярный парки вдоль шоссе Энтузиастов. Они станут естественным буфером от дорожного шума и пыли. А соседний парк «Сталинский Ампир» воссоздаст атмосферу парков 40-50-х годов».

Первых пациентов комплекс планирует принять в 2023 году.