Лес, море и респектабельная роскошь: куда поехать на отдых этим летом и не пожалеть

Вы можете приехать на отдых как с семьёй, так и с компанией друзей, отель ориентирован на любую аудиторию.

Читая отзывы посетителей, сюда из года в год возвращаются истинные поклонники респектабельного курорта Анталии. И мы понимаем почему: во-первых, природа и ландшафтное благоустройство отеля поистине поражает с первых минут пребывания в нём. Отель является eco-ориентированным, он окружён кедровыми, эвкалиптовыми и сосновыми лесами, что очень полезно для здоровья.

Во-вторых, широкие чистые песчаные пляжи с оборудованными шезлонгами и отдельные шезлонги на пирсе сделают посещение моря комфортным.

В-третьих, открытые бассейны чистят не привычной многим хлорированной химией, а ионизационной системой, плюс проводится ежедневная проверка воды и напитков микробиологами в собственной лаборатории. Но это ещё далеко не всё.

Пятизвёздочный отель назван в честь богини древнегреческой мифологии – воплощения совершенной красоты Каллисты. Красота отеля поражает своим необычным архитектурным стилем и это не случайно, ведь разработкой дизайна отеля занимался один из самых выдающихся мировых дизайнеров – Фрэнк Солано. Он собрал лучшие идеи в более чем 280 лучших заведениях мира для завершения концепции уникального интерьера, в том числе и во всемирно известном Burj Al Arab. Стоит обратить внимание на лобби отеля: дизайнерский интерьер вкупе с эксклюзивными коврами Versace помогут окунуться в атмосферу роскоши.

В Calista Luxury Resort 5* есть номера для каждого гостя: от двухместного номера со всеми удобствами до семейного люкса с большой площадью, а также есть роскошные виллы с видом на море. Каждый из них оборудован Smart system — системами дистанционного открытия дверей, управления освещением и кондиционером в номере.

Гастрономическая составляющая и уникальная концепция обслуживания «A’la Carte All Inclusive» никого не оставит равнодушным. Человек любой национальности или особых предпочтений сможет найти блюдо себе по вкусу, поскольку на территории отеля расположено 6 гастрономических заведений A’la Carte, 2 закусочных и основной ресторан, в котором итальянский шеф-повар Michelin радует своими блюдами посетителей.

В Calista Luxury Resort 5* представлен широчайший спектр занятий на любой вкус.

SPA-салон, пронизанный стилем и духом мистического востока – SPA Callos на площади 3 500 м2, который поможет посетителям зарядить тело и разум энергиеи с помощью массажа и эксклюзивных косметических процедур.

Персональные тренера и различные спортивные мероприятия помогут желающим сохранить свою повседневную спортивную рутину в отпуске или начать с нуля фитнес-программу, поддержать здоровье и подтянуть тело.

Calista Luxury Resort 5* заботится о каждом члене семьи и гордится своими младшими посетителями. На территории отеля представлено много способов получить самое настоящее детское счастье и запомнить поездку на всю жизнь. В отеле работает: детский клуб Calhippo, попасть в который может каждый ребёнок от одного до 17 лет; детский пляж под навесом; мини-паровозик; услуги няни.

Для бронирования номеров обращайтесь на официальный сайт отеля Calista Luxury Resort 5*