Как записаться на вакцинацию от COVID в Москве

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В столице продолжается вакцинация от коронавируса. Рассказываем, как и где проводят процедуру.
- взрослым - «Спутник V» и «Спутник Лайт», в некоторых частных медцентрах к этому списку могут добавить «КовиВак» (на выбор);
- подросткам в возрасте 12 - 17 лет (включительно) - «Спутник М».
Пункты для желающих уколоться по-прежнему работают
1. По записи:
- полностью бесплатно - в районных поликлиниках для взрослых и детей, ежедневно с 8.00 до 20.00 (при оформлении заявки можно выбрать удобное время приёма);
- бесплатно все вакцины от COVID, но за прием врача-терапевта и введение препарата возьмут в среднем 2000 руб. - в частных лабораториях и медцентрах только для взрослых.
2. Без записи:
- в ГУМе с 10.00 до 21.00 (Красная пл., д. 3);
- в Новой Москве в Троицкой больнице с 8.00 до 20.00 (г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 5).
В эти два пункта может прийти любой взрослый независимо от прописки и бесплатно.
1. Взрослым
В районную поликлинику:
- на mos.ru в специальном разделе «Меры по борьбе с коронавирусом»;
- на emias.info;
- через мобильные приложения «ЕМИАС.ИНФО», «Моя Москва», «Госуслуги Москвы»;
- через портал госуслуг (в поле «Специалисты» нужно выбрать «Вакцинация от COVID-19»);
- лично в информационных киосках районных поликлиник;
- по телефону пункта вакцинации (в том числе если у вас нет прикрепления к поликлинике). Адреса и телефоны поликлиник - на портале мэра Москвы.
В частный медцентр или лабораторию:
- по телефонам, указанным на официальных сайтах клиник;
- там же на сайте заполнить онлайн-заявку (при наличии специальной формы).
2. Подросткам
В детскую поликлинику:
- на mos.ru - в личном кабинете или в разделе «Меры по борьбе с коронавирусом»;
- через emias.info или мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО»;
- по телефону пункта детской вакцинации (в том числе если ребёнок не прикреплен к столичной поликлинике, но у него оформлен московский полис ОМС). Адреса и телефоны детских поликлиник - на портале мэра Москвы.
Взрослым
- на вакцинацию - паспорт, московский медполис (если он у вас есть), СНИЛС;
- на ревакцинацию - паспорт, московский медполис (если он у вас есть), сертификат о вакцинации.
Подросткам
- свидетельство о рождении ребенка (или паспорт гражданина РФ, если есть);
- московский медполис;
- СНИЛС.
Во всех прививочных пунктах после вакцинации взрослым и подросткам оформляют сертификат на русском и английском языках с отметками о двух или одной инъекции (с указанием даты вакцинации, названия вакцины и подписью врача).
Важно! Если назовете корректные данные о себе, в том числе полис ОМС, то информация о вакцинации автоматически попадёт в вашу электронную медкарту и в личный кабинет на портале gosuslugi.ru.