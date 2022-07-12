Вакцинация от COVID в Москве 2022: Где сделать, как записаться

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице продолжается вакцинация от коронавируса. Рассказываем, как и где проводят процедуру.

КОМУ И ЧТО СДЕЛАЮТ

- взрослым - «Спутник V» и «Спутник Лайт», в некоторых частных медцентрах к этому списку могут добавить «КовиВак» (на выбор);

- подросткам в возрасте 12 - 17 лет (включительно) - «Спутник М».

КУДА ПРИХОДИТЬ

Пункты для желающих уколоться по-прежнему работают

1. По записи:

- полностью бесплатно - в районных поликлиниках для взрослых и детей, ежедневно с 8.00 до 20.00 (при оформлении заявки можно выбрать удобное время приёма);

- бесплатно все вакцины от COVID, но за прием врача-терапевта и введение препарата возьмут в среднем 2000 руб. - в частных лабораториях и медцентрах только для взрослых.

2. Без записи:

- в ГУМе с 10.00 до 21.00 (Красная пл., д. 3);

- в Новой Москве в Троицкой больнице с 8.00 до 20.00 (г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 5).

В эти два пункта может прийти любой взрослый независимо от прописки и бесплатно.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ

1. Взрослым

В районную поликлинику:

- на mos.ru в специальном разделе «Меры по борьбе с коронавирусом»;

- на emias.info;

- через мобильные приложения «ЕМИАС.ИНФО», «Моя Москва», «Госуслуги Москвы»;

- через портал госуслуг (в поле «Специалисты» нужно выбрать «Вакцинация от COVID-19»);

- лично в информационных киосках районных поликлиник;

- по телефону пункта вакцинации (в том числе если у вас нет прикрепления к поликлинике). Адреса и телефоны поликлиник - на портале мэра Москвы.

В частный медцентр или лабораторию:

- по телефонам, указанным на официальных сайтах клиник;

- там же на сайте заполнить онлайн-заявку (при наличии специальной формы).

2. Подросткам

В детскую поликлинику:

- на mos.ru - в личном кабинете или в разделе «Меры по борьбе с коронавирусом»;

- через emias.info или мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО»;

- по телефону пункта детской вакцинации (в том числе если ребёнок не прикреплен к столичной поликлинике, но у него оформлен московский полис ОМС). Адреса и телефоны детских поликлиник - на портале мэра Москвы.

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА ПРОЦЕДУРУ

Взрослым

- на вакцинацию - паспорт, московский медполис (если он у вас есть), СНИЛС;

- на ревакцинацию - паспорт, московский медполис (если он у вас есть), сертификат о вакцинации.

Подросткам

- свидетельство о рождении ребенка (или паспорт гражданина РФ, если есть);

- московский медполис;

- СНИЛС.

ДАДУТ ЛИ СЕРТИФИКАТ

Во всех прививочных пунктах после вакцинации взрослым и подросткам оформляют сертификат на русском и английском языках с отметками о двух или одной инъекции (с указанием даты вакцинации, названия вакцины и подписью врача).

Важно! Если назовете корректные данные о себе, в том числе полис ОМС, то информация о вакцинации автоматически попадёт в вашу электронную медкарту и в личный кабинет на портале gosuslugi.ru.