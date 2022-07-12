Белинского и Гоголя в буккроссинг понесут: где в Москве открыты шкафы для обмена книгами

В будни павильон открыт только как буккроссинг. Правила простые – можно взять с полки и унести с собой любую книгу, но взамен поставить свою Фото: Андрей АБРАМОВ

Наверное, даже первопечатник Иван Федоров, поглядев, какие опусы сдают на обмен, закручинился бы. Как ни посмотрю на такой шкаф, там лежит «Гороскоп для козерогов на 1993 год», 37-й том собрания Маркса и Энгельса и самиздат давно забытого поэта.

Тащат — что не жалко. В то же время многие из нас вышли из купели под названием «самая читающая страна мира». Поэтому к любой книге отношение как к хлебу: выбрасывать нельзя. Советское наследие органично укладывается в экоповестку про вторую жизнь вещей.

Пошел в Измайловский парк. Летом там открывают павильон «Библио-парк». Притаился он неподалеку от Круглого пруда, слева от главной сцены. Думаю, забегу на минутку, снова покривлю морду от богатейшего собрания бульварного чтива. И завис на полчаса.

Павильон — площадка для библиотек Восточного округа. Каждый выходной очередная читальня организует свои мероприятия. При мне «Лермонтовка» из Сокольников проводила мастер-класс по каллиграфии. А вечером устроила поэтические чтения.

В будни павильон открыт только как буккроссинг. Правила простые – можно взять с полки и унести с собой любую книгу, но взамен поставить свою (хотя, конечно, за таким обменом пристально никто не следит, но судя по количеству книг – народ поступает честно). Или читай тут же, а потом возвращай на место. В будни здесь нет библиотекаря (в выходные может проконсультировать сотрудник одной из читален) — зато есть кондиционер. Как же тут прекрасно, когда на улице +30 и плавится асфальт. Внутри стоит царский трон (никто не знает, почему он здесь — стоит и все!) , столы и лавки.

Самое главное — книги. Под тыщу штук точно наберется. И знаете, выбор очень богатый. От Гегеля и Томаса Манна до Конан Дойла, Жюля Верна и отдельной полки, посвященной Донцовой. И наших классиков в достатке. Так что буккроссинг в моих глазах реабилитирован. Желаю всем попробовать!

КОНКРЕТНО

Полки для обмена также есть в городских библиотеках. Полный список - на сайте в разделе «Места».

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

СПРАВКА «КП»

Как появился буккроссинг

В начале «нулевых» в интернете была мода на отслеживание купюр. Энтузиасты оставляли метки на деньгах. Когда кому-то из сообщества доставалась помеченная купюра, ее фотографировали и выкладывали на форумы. Американец Рон Хорнбекер придумал: надо бы повторить такое с книгами. Сделал сайт про буккроссинг, оставил в людном месте первые тома с адресом веб-страницы. Идея выстрелила.

Первые букроссеры не просто оставляли книжки на полках. Они превратили это в квест. Книгам присваивали номера, регистрировали на сайте. Член сообщества мог написать, что-то вроде: сегодня ночью я оставлю книгу X в этом шкафу. А дальше, кто первый встал — того и книжка. А еще буккроссеры любили возить книги в другие города и страны. Там том начинал новую жизнь. Поскольку книги маркировали номерами, спустя пару лет кто-нибудь заходил на тот самый сайт буккроссинга, указывал идентификатор. И первому владельцу книги приходил привет из далекой страны. Международный сайт про буккроссинг до сих пор работает, но уже не так активен. Нынче эпоха мессенджеров и соцсетей, а не форумов.

В России движение начали 18 лет назад. Тема с поиском книг не очень пошла, зато очень даже прижилась идея шкафов, куда можно «скинуть» книги.