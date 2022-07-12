В Московском зоопарке построен новый павильон «Ластоногие»

Некоторые животные старейшего зверинца столицы готовятся к новоселью. Для морских обитателей появился просторный дом.

«Очередной этап масштабного обновления Московского зоопарка подошёл к концу, - рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв. - Работы по строительству павильона «Ластоногие» окончены».

По его словам, в павильоне площадью почти 6 тысяч квадратных метров созданы все необходимые условия для круглогодичного содержания редких морских обитателей.

«У павильона два основных назначения – культурно-зрелищное и научно-просветительское, - отметил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Мы начали строительство в 2020 году и сегодня готов объект, у которого нет аналогов в России по своей уникальности и количеству экспозиций редких видов морских животных».

Напомним, в прошлом году в зоопарке открылись два новых сооружения. Среди них - дополнительный вход на историческую территорию. Его разместили в нескольких метрах от станции метро «Баррикадная».

«Также была проведена реконструкция моста через Большую Грузинскую улицу, соединяющего «старую» и «новую» территории Московского зоопарка, - добавил Загрутдинов. - Ширина перехода после завершения реконструкции увеличилась в два раза. Новый мост по форме напоминает закручивающуюся морскую волну».

КОНКРЕТНО

В новом павильоне «Ластоногие»:

- сложная ломаная конфигурация наружных стен с контрфорсами, поддерживающими консольные фрагменты смотровых дорожек, площадок и эксплуатируемых кровель;

- пять вольеров (бассейнов) для морских животных общим объемом более 9500 кубических метров;

- посетители смогут любоваться моржами и тюленями практически с расстояния вытянутой руки. Смотровую зону разместили на одном уровне с водой;

- в бассейнах - специальные островки и берега для удобства животных и обслуживающего персонала.

Зоопарк получил современный универсальный комплекс для содержания холодноводных морских млекопитающих. Среда в нем максимально приближена к природной, с учетом международных правил и норм содержания животных.