Оранжерейные пруды реконструируют в музее-заповеднике «Царицыно»

Фото: mos.ru

Культурные места столицы постепенно обновляются. За последние годы отремонтированы десятки театров, создаются общественные центры в районах, реставрируются исторические памятники. Ещё одним проектом станет реконструкция Оранжерейных прудов в музее-заповеднике «Царицыно».

«Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации», – сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Напомним, водоемы находятся в восточной части парка, недалеко от Оранжерейных корпусов. Во время предстоящих работ исторический ландшафт сохранят. За реконструкцией будут следить специалисты Мосгорнаследия.

ЧТО СДЕЛАЮТ

По проекту:

- обустроят новое дно прудов, очистив его от ила и грязи;

- укрепят берега;

- заменят шпунтовое ограждение около воды;

- обновят инженерные сети, в том числе водосбросные и гидротехнические сооружения;

- поставят новые открытые водоотводные лотки с чугунными решетками вместо прежних ветхих;

- очистят ручей, питающий пруды водой;

- в прогулочной зоне вокруг прудов площадью 2,84 гектара - обновят пешеходные дорожки, сделают специальные спуски к воде для утят, поставят новые энергосберегающие фонари и подключат архитектурную подсветку дамбы.

«В прибрежной зоне вновь появятся растения, которые росли там 200-300 лет назад - желтые кубышки, тростник, рогоз и камыш», – отметил Загрутдинов.

СПРАВКА «КП»

Первый пруд появился в «Царицыно» во второй половине XVIII века, а в начале XIX века добавилось еще два. Их использовали для полива экзотических растений в оранжереях. Здесь выращивали в основном фрукты и ягоды - апельсины, персики, виноград, ананасы, арбузы, абрикосы, а также лавровые и оливковые деревья.

К концу XIX века водоемы практически полностью высохли, а затем превратились в заболоченные участки. Оранжерейный комплекс с водоемами был воссоздан в 2006 - 2007 годах. Кстати, сегодня в оранжереях выращивают те же растения и плодовые деревья, что и в прошлые века.