В Москве снесут еще 50 самостроев

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Снос незаконных построек продолжается в разных районах столицы. Напомним, масштабную чистку города от самостроя начали в 2011 году. За это время Госинспекция по недвижимости обнаружила 34 тысячи сооружения, появившихся без всяких разрешений. Это отдельно стоящие здания и другие конструкции, а также пристройки к ним. Их общая площадь - порядка 10 миллионов квадратных метров.

Теперь этот список пополнился еще 50 адресами. Уже в ближайшие месяцы начнется снос очередных самостроев. Постановление подписал мэр Сергей Собянин.

«Правительство Москвы продолжит постоянный мониторинг территории города для выявления и ликвидации самовольных построек», - отметили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

По данным мэрии, с 2011 года город снес порядка 4,9 миллиона «квадратов» незаконных строений. Кроме того, порядка половины из всех обнаруженных ревизорами стихийных сооружений убрали сами собственники после предписаний властей или по решению суда. Нарушители также оплатили штрафы общей суммой порядка 18,3 миллиарда рублей.

Некоторые строения привели в порядок, узаконили и сохранили. Таких адресов оказалось более 900. Их общая площадь - 2,3 миллиона «квадратов». Инспекторы проверяют улицы, площади и другие общественные пространства, в том числе с помощью видеонаблюдения, квадрокоптеров, собак-роботов и алгоритмов искусственного интеллекта.

Вместо самостроев появляются места отдыха, детские и спортивные площадки, скверы, газоны и цветники, а также бесплатные стоянки.