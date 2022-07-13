Новшества в центрах госуслуг Москвы: Паспорт выдадут быстрее, недвижимость зарегистрируют по всей России

Горожане могут обратиться в любой удобный МФЦ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Столичные центры госуслуг становятся еще комфортнее. Для посетителей запускают новые сервисы и ускоряют оформление некоторых документов. При этом по-прежнему практически все справки, выписки и другие нужные бумаги можно получить в любом удобном МФЦ. Напомним, жителей принимают ежедневно с 8.00 до 20.00 - в районных центрах, с 10.00 до 22.00 - во флагманских.

Рассказываем, какие ещё новшества появились в МФЦ.

ЭТО МОЯ ДАЧА!

Теперь в любом городском центре госуслуг можно зарегистрировать недвижимость по всей России. До сих пор в столице такую услугу оказывали только в двух местах - во Дворце госуслуг на ВДНХ и в центре госуслуг по работе с крупными застройщиками и госструктурами. Сейчас обычному жителю столицы оформить право собственности, например, на дачу в Ярославской области, находясь при этом в Москве, стало проще. Сделать это можно как по предварительной записи на mos.ru через «Каталог услуг» на главной странице, так и без нее.

Услуга расширилась и для юридических лиц. Теперь они могут получить ее в двух офисах «Мои документы» - проезд Завода «Серп и Молот», дом 10 или поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, дом 4.

СТОЛИЧНАЯ ПРОПИСКА СТАЛА БЛИЖЕ

Россияне могут подать заявление о регистрации по месту жительства или по месту пребывания в Москве в любом столичном центре госуслуг. Раньше для этого приходилось обращаться в МФЦ в том районе, в котором хочешь прописаться. А сейчас можно прийти туда, где ближе от работы, учебы или дома. С собой надо принести:

- паспорт;

- документ, являющийся основанием для постоянного или временного проживания по указанному адресу;

- письменное согласие каждого собственника или пользователя жилья, если человек регистрируется не в собственное жилье. Обратите внимание! Собственник должен поставить подпись лично на приеме в МФЦ. Если это невозможно, то оформить нотариальное согласие на регистрацию новых жильцов с указанием срока действия прописки. Но, если прописывают ребенка, согласие не нужно.

При этом для несовершеннолетнего потребуют:

- свидетельство о его рождении;

- паспорта родителей (законных представителей) или их письменные согласия о регистрации ребенка, если прописку ему оформляют не по одному адресу с одним из родителей.

Ответ в МФЦ должны дать через шесть календарных дней после обращения. Иногда - до восьми рабочих дней.

ДОКУМЕНТ ДЛЯ ГРАЖДАНИНА

Российский паспорт начали выдавать в центрах госуслуг быстрее. На это теперь уйдёт всего пять рабочих дней независимо от места регистрации. Раньше москвичи могли получить документ гражданина РФ за 10 дней. А горожанам, зарегистрированным в других регионах России, вообще приходилось ждать 30 дней. Напомним, в МФЦ оформляют паспорт при достижении 14, 20 и 45 лет, перемене имени, порче документа и по другим причинам.

Если меняете паспорт, то нужно принести:

- заявление;

- паспорт, который попал на замену (если он есть);

- две фотографии 35 на 45 мм;

- военный билет (если стоите на воинском учете);

- квитанцию об оплате госпошлины;

- при необходимости - документ, подтверждающий перемену имени.

Для тех, кто получает паспорт РФ впервые, потребуются свидетельство о рождении, две фотографии 35 на 45 мм, квитанция об оплате госпошлины. Кстати, сделать фото и внести госпошлину можно в центре госуслуг.

ВСЕ В «ЦИФРУ»

Еще одна новинка - создание электронных дубликатов бумажных документов, например, военного билета, дипломов об образовании или медицинских справок. В списке - 19 различных бумаг (подробнее - на mos.ru). Их можно бессрочно хранить в личном кабинете на портале gosuslugi.ru и пользоваться при онлайн-оформлении государственных и муниципальных услуг.

Чтобы сделать электронные дубликаты, нужно прийти в один из флагманских офисов МФЦ или Дворец госуслуг на ВДНХ (адреса - на md.mos.ru). Если документ был выдан не в России, тогда нужно принести его нотариально заверенный перевод. В МФЦ отсканируют документ, заверят усиленной квалифицированной электронной подписью и вернут владельцу. Цифровой дубликат должен будет появиться в личном кабинете посетителя в течение часа.

ПЕРСОНАЛЬНОЕ МЕНЮ ДЛЯ КАЖДОГО

В диагностических комплексах «Уголок здоровья» в 71 МФЦ теперь можно не только пройти экспресс-обследование организма, но и получить индивидуальные рекомендации по сбалансированному питанию. Все бесплатно (адреса - https://md.mos.ru/projects/area-health/).

Напомним, комплекс проводит анализ основных показателей организма. Среди них - давление, пульс, вес, состав тела, оценка нормы калорий, водного баланса, насыщенности крови кислородом и содержание углекислого газа в выдыхаемом воздухе. К рекомендациям по образу жизни сейчас добавляется ещё и подробное персональное меню на семь дней с расчетом КБЖУ, то есть калорий, белков, жиров и углеводов, и даже с рецептами. Все это можно распечатать на месте и скинуть себе на электронную почту. Меню корректируется по составу блюд и продуктов в зависимости от сезона.

Обратите внимание! Список сбалансированного питания разработан по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и одобрен Департаментом здравоохранения Москвы. Сервис носит исключительно рекомендательный характер.

КАРТА БОЛЕЛЬЩИКА ЗА ПЯТЬ МИНУТ

С июля фанаты могут оформить персонифицированную электронную карту болельщика через портал gosuslugi.ru. Там нужно заполнить заявление с анкетой и загрузить фотографию. Затем подтвердить личность им помогут во флагманских офисах МФЦ и Дворце госуслуг на ВДНХ. Процедура занимает примерно пять минут. С собой нужно принести только паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Если все данные в порядке, то через 5-10 минут после проверки электронная карта болельщика окажется в личном кабинете. Этот документ пригодится для прохода на спортивные мероприятия, для покупки билетов и абонементов.

Детям младше 14 лет оформить карту могут их родители или законные представители в своем личном кабинете. Чтобы подтвердить личность ребёнка, им нужно будет принести в МФЦ оригинал его свидетельства о рождении. Сам юный болельщик может не приходить для этого в центр госуслуг.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Восьмой флагманский центр госуслуг в ближайшие месяцы откроется в столице. Этот офис «Мои документы» Западного округа разместится в торгово-развлекательном центре «Кунцево Плаза» (ст. м. «Молодежная», ул. Ярцевская, д. 19). На площади более 2,5 тысячи квадратных метров будут работать более 60 окон приема, а также медицинский кабинет «Мое здоровье», туристическое бюро «Мои путешествия», фотоателье и кафе. Здесь появится отдельный кабинет для регистрации брака и конференц-зал для церемонии торжественного вручения первых паспортов, лекций, мастер-классов и встреч с жителями. Для осмотра регистрируемого транспорта обустроят специальную площадку в подземном паркинге в этом же здании.

Напомним, флагманские МФЦ сейчас находятся в семи торговых центрах:

- ЦАО («Афимолл Сити»);

- ЮЗАО («Спектр»);

- ЮАО (Columbus);

- ВАО («Щелковский»);

- ЮВАО («Город»);

- САО («Метрополис»);

- СЗАО («Калейдоскоп»).